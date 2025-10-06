Борисов призна, че "промотирал" "Турски поток" и говорил за санкциите на Горанов пред Тръмп-младши

Ден след като американският вестник "Уолстрийт джърнъл" издаде, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял в "Турски поток" и за отслабване на санкциите по "Магнитски", в понеделник самият Борисов призна за част от информациите. Борисов директно посочи, че е "промотирал" българския участък от "Турски поток" пред Тръмп-младши, а също и детайлно му е разказал за санкциите на бившия си финансов министър Владислав Горанов по акта "Магнитски". Борисов добави, че разказал и за ареста му заедно по време на кабинета "Петков".
Лидерът на ГЕРБ отрече да е говорил пред Тръмп-младши за санкциите по "Магнитски" на Делян Пеевски, който с партията си "ДПС - Ново начало" подкрепя правителството. Борисов отхвърли и твърденията в статията на американското издание, че е търсил американски инвеститор за рафинерията на "Лукойл" в България.
Борисов коментира статията след като бе издебнат от журналиста Николай Бареков пред къщата му в Банкя.
"Промотирах Балкански поток, защо да не го промотирам"
В тв интервюто Борисов признава, че е "промотирал Балкански поток" на обяда с Доналд Тръмп-младши тази пролет, на който обявява, че бил поканен.
"Аз го промотирам (газопровода - б.а.) на всички, защо да не го промотирам. Баща му (Доналд Тръмп - б.а.) ми разреши да го направя и не позволи България да бъде заобиколена, да мине през Гърция, Турция, Италия. И аз му казах (на Доналд Тръмп-младши), ето това сме направили, вече работи, вече дава по 900 млн. лв. на година печалба. Като гледам как се развиват отношенията, рано или късно трябва да го напълним с някакъв неруски газ. Както минават 1.2 млрд. кубика азерски", обясни Борисов.
От думите на Борисов се разбра, че Тръмп-младши не е направил никаква оферта за газопровода.
Лидерът на ГЕРБ добави, че изрично е попитал Доналд Тръмп-младши: оторизиран ли е от баща си да говорим на други теми. Тръмп - младши му отговорил - не.
"Ние сме с Nexo, на частно посещение", добавил гостът.
На въпрос дали Борисов е пробвал през Доналд Тръмп-младши да получи покана за ново гостуване при Доналд Тръмп, той каза - "Не, аз съм ходил достатъчно при Тръмп. "Аз съм стоял повече на камината, отколкото Кирил Петков в МС".
Борисов разказал за санкциите на Горанов по "Магнитски"
Бойко Борисов разказа във видеото на Николай Бареков, че е разказал пред Доналд Тръмп-младши за санкциите на бившия му финансов министър Владислав Горанов по акта "Магнитски".
"Ама, разбира се, че ще разкажа как човекът (Владислав Горанов - б.а.), който ни вкара в Европейския банков съюз, в еврозоната, те му сложиха "Магнитски". "Разказах го, разбира се", каза Борисов.
На въпрос дали за санкциите на Пеевски по “Магнитски” е станало въпрос, той казва - "Не, категорично не". Аз няма в контекста на какво да сложа името Пеевски".
Борисов твърди, че не е ставало въпрос за продажбата на рафинерията на “Лукойл” и посочи, че срещата му с Доналд Тръмп-младши продължила окооло час.
"Аз даже не съм пипнал от храната, защото знаеш, че не обядвам и могат да го потвърдят. Преводачът ми каза поне малко хапни от салата”.
