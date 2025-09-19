Борисов с критика към Пеевски: Има самочувствие като мен преди двайсет години

Ден след като лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се ядоса, че ПП-ДБ са блокирали входа на лимузината му към парламента и обяви, че ще прави "държава с главно "Д", председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изнесе лекция за самочувствието в политиката. Той обясни, че това е критика към Пеевски, който си позволявал често да казва "Аз".
Внимавайте със самочувствието
Правителството, обясни Борисов, е на България, а не на някоя от подкрепящите го партии. И е много трудно сглобено, а ГЕРБ стои в него, защото партийният лидер не може да измисли нищо по-добро към момента.
"Никой от нас няма право да говори "Аз". Аз съм гарант, от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже", заяви бившият премиер.
И допълни по темата със самочувствието:
"Когато започне да става това самочувствие така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е, може би, ранният Борисов, преди 2004-2005 г. Моето самочувствие беше на самодостатъчност".
После направи собствена равносметка, че е научил тези уроци по трудния начин. Но пък след това се поправил.
"Тея са всичките млади момчета тука в парламента. Млади в политиката имам предвид, щото Денков не е първа младост също", заяви още той.
Не вот, а водопровод
Опозицията и всеки, който иска вот на недоверие на правителството, не предлага нищо друго, коментира още лидерът на ГЕРБ. В четвъртък кабинетът оцеля след петия опит да бъде свален. Пеевски, който непрекъснато повтаря, че е гарант за правителството, отново помогна с гласовете на депутатите си.
Ден по-късно Борисов бе попитан какво мисли за намерението следващият вот на недоверие да е заради кризата с безводието. В момента у нас стотици хиляди хора са на воден режим. Най-ярките примери са Плевен и Брезник.
"Как ще решат проблемите? Ние трябва да направим довеждащи водопроводи, трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната мрежа. Трябва приоритизиране и виждам, че правителството слага вицепремиер в лицето на Атанас Зафиров да отговаря. В рамките на 3-4-5 месеца според мен, ако тръгнат по начина, по който с Перник работихме, нещата за догодина ще са доста по-добре. В това има смисъл", коментира лидерът на ГЕРБ.
Пеевски: Аз съм най-готов за избори
В отговор Пеевски заяви, че очаква от Борисов да нареди на "премиера, който е от ГЕРБ", да приключи темата с водата. На въпрос дали е прекалил лидерът на "ДПС-Ново начало" заяви:
"Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще я свърша".
Планът за "държава с главно "Д", вече се случва, каза още Пеевски.
"Всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че "ДПС-Ново начало" е единствената партия, която е всеки ден при хората. Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има", заяви Пеевски.
От "Да, България" ще питат министрите какво иска от тях Пеевски
"Ще изпратим въпроси към всички министри в кабинета „голямо Д“ и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда." Това каза по повод откровенията на Пеевски съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и добави, че обществото трябва да е наясно.
Мирчев постави въпроса по каква точно логика звъни Делян Пеевски на министрите и има изисквания към тях.
Във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски той посочи, че „тазсутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин“. По думите му България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер.
Шттттт, тишината в зайчарника е показателна. Свинята навива дебелия , пожарникарски маркуч около врата на Тиквата.
Ноооо, Шиши веднага мина в контраатака и нареди на Мечо да реши проблема с водата " на хората " . Иначе ще му пусне водата след акуту, хехехееее.
Колко мутренско! Борисов омекотява скандала със снизходителното и бащинско: " Той е като мен преди 20 години". Така е донякъде. Той е като теб, Борисов: хищен, алчен, брутален п.р.о.с.т.а.к. Два пъти, два пъти събори демократични проевропейски правителства! Защо бе, брайно??? Ти да си. Ти и само ти! И не, това не е самочувствие, това е мания за власт. И голямо шубе,нали така?
Драко не може да бъде направен на маймуна, защото тези, които обича са в Тъмната стая. Той е по-скоро като Пилат, който може да спре трагедията, но предпочита да мълчи, защото за него устата на Сашко от Народа е над всичко. Това не е продажба, просто такава е истината.
Гербоухите, кой пие сега мазно турско кафе....?
В този случай стопаните са турци ,за тях Коледа и свинско не значи нищо :/
Няма ли скоро да има Българска Коледа, на която се коли прасе?
"Съдбата обича смелите" а, " Покорният на съдбата, роб умира".
Знам им стоката на прасетата.И аз се учудих на себе си, че направо не го "запатках", а бях сравнително любезна. ПП Но деня е дълъг...а аз не съм от търпеливите.
Не се хаби да обясняваш на бетонната глава. Няма да вдене, че и двамата дебели са две страни на една и съща монета, наречена копейка. А чорапа е гурта на същата монета. И тримата се борят за благоволение от мутрофанова. Не е грешка, пише се с малка буква!