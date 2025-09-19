Борисов с критика към Пеевски: Има самочувствие като мен преди двайсет години

Ден след като лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се ядоса, че ПП-ДБ са блокирали входа на лимузината му към парламента и обяви, че ще прави "държава с главно "Д", председателят на ГЕРБ Бойко Борисов изнесе лекция за самочувствието в политиката. Той обясни, че това е критика към Пеевски, който си позволявал често да казва "Аз".

Внимавайте със самочувствието

Правителството, обясни Борисов, е на България, а не на някоя от подкрепящите го партии. И е много трудно сглобено, а ГЕРБ стои в него, защото партийният лидер не може да измисли нищо по-добро към момента.

"Никой от нас няма право да говори "Аз". Аз съм гарант, от мен зависи. Защото всеки от нас може да го каже", заяви бившият премиер.

И допълни по темата със самочувствието:

"Когато започне да става това самочувствие така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от тебе и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е, може би, ранният Борисов, преди 2004-2005 г. Моето самочувствие беше на самодостатъчност".

После направи собствена равносметка, че е научил тези уроци по трудния начин. Но пък след това се поправил.

"Тея са всичките млади момчета тука в парламента. Млади в политиката имам предвид, щото Денков не е първа младост също", заяви още той.

Не вот, а водопровод



Опозицията и всеки, който иска вот на недоверие на правителството, не предлага нищо друго, коментира още лидерът на ГЕРБ. В четвъртък кабинетът оцеля след петия опит да бъде свален. Пеевски, който непрекъснато повтаря, че е гарант за правителството, отново помогна с гласовете на депутатите си.

Ден по-късно Борисов бе попитан какво мисли за намерението следващият вот на недоверие да е заради кризата с безводието. В момента у нас стотици хиляди хора са на воден режим. Най-ярките примери са Плевен и Брезник.

"Как ще решат проблемите? Ние трябва да направим довеждащи водопроводи, трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната мрежа. Трябва приоритизиране и виждам, че правителството слага вицепремиер в лицето на Атанас Зафиров да отговаря. В рамките на 3-4-5 месеца според мен, ако тръгнат по начина, по който с Перник работихме, нещата за догодина ще са доста по-добре. В това има смисъл", коментира лидерът на ГЕРБ.

Пеевски: Аз съм най-готов за избори

В отговор Пеевски заяви, че очаква от Борисов да нареди на "премиера, който е от ГЕРБ", да приключи темата с водата. На въпрос дали е прекалил лидерът на "ДПС-Ново начало" заяви:

"Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа за тях. И ще я свърша".

Планът за "държава с главно "Д", вече се случва, каза още Пеевски.

"Всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че "ДПС-Ново начало" е единствената партия, която е всеки ден при хората. Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората. Иначе виждате резултатите на моята партия. Никой не е по-готов от мен за избори. Но избори няма да има", заяви Пеевски.

От "Да, България" ще питат министрите какво иска от тях Пеевски

"Ще изпратим въпроси към всички министри в кабинета „голямо Д“ и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда." Това каза по повод откровенията на Пеевски съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и добави, че обществото трябва да е наясно.

Мирчев постави въпроса по каква точно логика звъни Делян Пеевски на министрите и има изисквания към тях.

Във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски той посочи, че „тазсутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин“. По думите му България има трима премиери - един номинален, един на когото много му се иска и един, който е истинският премиер.