Борисов се надява идната седмица Радев да каже за назначенията в МВР, ДАНС и посланиците

МВР вече колко месеца работи без титулярен ръководител, както и ДАНС, и посланиците. Надявам се, че следващата седмица президентът Румен Радев ще каже какво мисли да прави. Ние не можем да гадаем, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в неделя пред журналисти в Добрич.

Преди дни правителството се съгласи да преназначи ген. Емил Тонев като шеф на Национална служба за охрана (НСО) за още един мандат, за да се договорят останалите поставе в МВР, ДАНС и особено посланиците, където държавният глава с месеци бави издаването на укази.

"В момента, в който беше изпратено писмото (за Емил Тонев), той (премиерът Росен Желязков) го съгласува и беше назначен”, каза Борисов и отбеляза, че за една служба е много важно да има титулярен ръководител.

Той също така коментира и избора на членове на Антикорупционната комисия и отново отбуляза, че това е важно за получаването на втория транш от европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тези няколко милиарда са изключително важни да влязат в бюджета на държавата, заяви той.

Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища и детски градини, аргументира се той. "Следващата седмица или по-следващата, чакам Томислав (вицепремиерът Томислав Дончев - бел. ред.) да ми каже кога ще е готов", допълни лидерът на ГЕРБ във връзка със средствата по ПВУ.

В петък Номинационната комисия изслуша четирмата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) - юристите Аделина Натина-Зиколова, Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков. От тях трябва да избере трима, очакав ес следващата седмица да е готов докладът на парламентарната Комисия за противодействие на корупцията с оценката на номинираните.

Лидерът на ГЕРБ и бивш премиер също така коментира и безводието като посочи, че то е проблем не само на България, но и на Европа и са необходими спешни решения и действия, както и законодателни промени по отношение на сондирането и каптажите.

Според Борисов последните четири години са били загуба на време по отношение на този проблем.

"Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен през годините. Действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопроводи. Имаме Дунава близо до нас, включително за напояване. Надявам се на работа на правителството, а парламентът да направи това, което е необходимо", заяви той.

Борисов беше в Добрич за символична първа копка за проекта на новото осветление на стадион "Дружба" в Добрич. Отслужен бе водосвет в негово присъствие и това на кмета на Добрич Йордан Йорданов, временно изпълняващият длъжността областен управител на Добрич Живко Желязков, депутатът от ГЕРБ Деница Сачева, президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, общински съветници и представители на БФС.

“Когато един град, след толкова години, след толкова труд е влязъл в А група, хората от Добрич заслужават не да пътуват в тоя трафик до Варна, а да си играят на собствения стадион”, заяви Борисов.

Георги Иванов-Гонзо посочи, че фирмата, която ще изгражда осветлението на стадион "Дружба" е световно известна и е работила по изграждането на осветлението на стадионите на Ливърпул и Манчестър. "За мен е чест да съм тук и да направим тази първа копка за осветлението на стадиона, за да може отборът да се завърне в града, където са неговите фенове и има най-голяма подкрепа", коментира президентът на БФС.