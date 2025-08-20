Борисов се възхищава на Тръмп за "ювелирната операция" с Путин

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изказа своето възхищение от преговорите на американския президент Доналд Тръмп с Владимир Путин, определяйки ги по стария милиционерски жаргон като "ювелирна операция".
Борисов е на посещение в пловдивския квартал Тракия по повод новострояща се православна църква, където бе придружен от пловдивския митрополит Николай.
"Оптимист съм", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на журналистически въпрос има ли шанс светът да си отдъхне от войната в Украйна.
"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една, навремето се казваше, ювелирна операция. На него му стигна куража да заложи авторитета си и да направи срещата с президента Путин. Много сложна среща, с много личен заряд и много тежка отговорност за президента Тръмп. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме ние - европейските държави и Украйна", каза Борисов.
Той напомни, че Тръмп е поканил председателката на Европейската комисия и лидерите на най-големите държави – Великобритания, Франция, Германия и Италия, които заедно с украинския президент Володимир Зеленски са направили доста правилни стъпки.
"Вчера (вторник) имахме дълъг разговор по това, което се е случило там, и аз съм оптимист", заяви лидерът на ГЕРБ, който вчера участва в онлайн среща с лидерите на Европейската народна партия (ЕНП).
Той отбеляза, че жертвите в тази война трябва да спрат и да се седне на масата на преговорите.
“Доколкото, мисля, че добре познавам президента Путин, той пък няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години“, заяви Борисов.
“Колкото и някои да подценяваха качествата на президента Тръмп, той за мен направи изключително силен ход, който, ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успеят, това е лошо и за Европа най-вече, лошо и за нашия регион“, добави Борисов.
Този 'капут' е най-голямата излагация за България пред света ... Аз се надявах не той да поръча Алексей, ами обратното ... НО ... Да се надяваме на Сретен Йосич !
Само ювелир може да оцени ювелирните операции...