Борисов: Вятърът на "Промяната" струва 50% повече; планът на ПП-ДБ е да разрушат, не да съградят

„Вятърът на „Промяната“ струва 50% повече, „Хемус“ е двойно. Това, което направиха тези четири - пет години, сега ще се опитаме да поправим, но то си има цена“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който в неделя заедно с премиера Росен Желязков, министри и депутати присъства в неделя на откриването на последния участък от автомагистрала "Европа".

Знаем как беше тогава, това трябваше да е готово преди три години – сега резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, така че българският гражданин си и е платил за безвремието, добави Борисов. По думите му цялото това забавяне е заради управлението на „Продължаваме промяната“.

"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) нямат план, не се интересуват и какво ще се случи на президентските избори", коментира той внесеното тази седмица от ПП-ДБ и подкрепено от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС) искане за оставка на Министерския съвет.

"Какво предлагат „Продължаваме промяната-Демократична България“ с внесения вот на недоверие – да се прегърнат с „Възраждане“. „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път“, коментира още Борисов и обвини ПП-ДБ в лицемерие и в това, че не посочват алтернатива. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят, смята той. Те на протест ще отидат и ще се сбият помежду си, те на сватба или кръщене да отидат - ще се сбият, не могат да изкарат заедно – какво правителство ще съградят, попита бившият премиер.

Борисов добави, че Росен Желязков много интелигентно им е казал, че по тази магистрала сме ги завели в еврозоната, в Шенген. Падна и мониторинговият механизъм на ПАСЕ за България, и всичко това ги дразни, каза още той.

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите ще продължава да работи

Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи. Така премиерът Росен Желязков коментира внесения пореден вот на недоверие.

По думите на премиера това правителство е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво и това исторически е показало своята състоятелност. Политически България от заявката за членство в ЕС и НАТО се ползва с подкрепата и на БСП, и на ГЕРБ, в определен период от време имахме усещането, че и от либералните партии, припомни Желязков. Той изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“.

Свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, генерирани като скандали – дали заради вота, дали, за да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично, подчерта Росен Желязков.

Ние се отнасяме сериозно към вота, не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма, изтъкна премиерът.

Борисов за случая в Русе

Министърът като всеки човек, когато отиде и намери не началник на полицията, а всеки един гражданин пребит, ще се изкаже емоционално, каза лидерът на ГЕРБ за изявлението на министър Даниел Митов за случая в Русе.

За вчерашните си думи в Кюстендил Борисов отбеляза: "Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. И понеже кметът се изказа, областният управител се изказа, се изказаха и те, но какво да кажат в първия момент – човекът бере там душа, изгубил 1,5 л кръв. Какво да кажат, че битият е виновен ли". Той отново каза, че правилно е било просто още малко да изчакат.