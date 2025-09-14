Борисов: Вятърът на "Промяната" струва 50% повече; планът на ПП-ДБ е да разрушат, не да съградят

„Вятърът на „Промяната“ струва 50% повече, „Хемус“ е двойно. Това, което направиха тези четири - пет години, сега ще се опитаме да поправим, но то си има цена“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който в неделя заедно с премиера Росен Желязков, министри и депутати присъства в неделя на откриването на последния участък от автомагистрала "Европа".
Знаем как беше тогава, това трябваше да е готово преди три години – сега резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно, така че българският гражданин си и е платил за безвремието, добави Борисов. По думите му цялото това забавяне е заради управлението на „Продължаваме промяната“.
"Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) нямат план, не се интересуват и какво ще се случи на президентските избори", коментира той внесеното тази седмица от ПП-ДБ и подкрепено от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС) искане за оставка на Министерския съвет.
"Какво предлагат „Продължаваме промяната-Демократична България“ с внесения вот на недоверие – да се прегърнат с „Възраждане“. „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път“, коментира още Борисов и обвини ПП-ДБ в лицемерие и в това, че не посочват алтернатива. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят, смята той. Те на протест ще отидат и ще се сбият помежду си, те на сватба или кръщене да отидат - ще се сбият, не могат да изкарат заедно – какво правителство ще съградят, попита бившият премиер.
Борисов добави, че Росен Желязков много интелигентно им е казал, че по тази магистрала сме ги завели в еврозоната, в Шенген. Падна и мониторинговият механизъм на ПАСЕ за България, и всичко това ги дразни, каза още той.
Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите ще продължава да работи
Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи. Така премиерът Росен Желязков коментира внесения пореден вот на недоверие.
По думите на премиера това правителство е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво и това исторически е показало своята състоятелност. Политически България от заявката за членство в ЕС и НАТО се ползва с подкрепата и на БСП, и на ГЕРБ, в определен период от време имахме усещането, че и от либералните партии, припомни Желязков. Той изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“.
Свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, генерирани като скандали – дали заради вота, дали, за да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично, подчерта Росен Желязков.
Ние се отнасяме сериозно към вота, не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма, изтъкна премиерът.
Борисов за случая в Русе
Министърът като всеки човек, когато отиде и намери не началник на полицията, а всеки един гражданин пребит, ще се изкаже емоционално, каза лидерът на ГЕРБ за изявлението на министър Даниел Митов за случая в Русе.
За вчерашните си думи в Кюстендил Борисов отбеляза: "Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. И понеже кметът се изказа, областният управител се изказа, се изказаха и те, но какво да кажат в първия момент – човекът бере там душа, изгубил 1,5 л кръв. Какво да кажат, че битият е виновен ли". Той отново каза, че правилно е било просто още малко да изчакат.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
36 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
63км за 10 години! Слава ! В нормална държава щяха да се срамуват от некадърността си, а Банкянския тулуп се изтипосал с кирливата сиэтениска да реве " кой се изака в боксерките ми"
А потом вместе в тюрьме.
Планът на ПП-ДБ беше наистина да разрушат крадливите ГРОБ-аджийски схеми за източване на държавни пари през ББР и свързани фирми за проекти без конкурси и контрол на качеството. Ефекта от последните ГРОБ-аджийски години на "работа, работа, работа" е видим за средно-интелигентните. За съжаление, на територията останаха малко такива.
А Тиквата им пази имунитета и така - аз на тебе , ти на мене. Ребята, давайте жит дружна!
бх е винаги в кадър на преден план. Но човката му виси, все е намръщен от грижи за дръжавата.
Не се сърди на хората... Преди години, когато имаше общ. тоалетни, олигофренията си "споделяше" мъката по варосаните стени; виждал съм ги дори да чакат на опашка за ред и да се карат за последния бял участък от стената... Е сега к'во да правят хората, като им остана само единия интернет?...
ПП не ги е "взел" за съюзници, бе умник. Те всички са в опозиция. Почему Костя копейката не подкрепя вота ?? Потаму что е цър*вул на вожда ти "дебелата Банкя"
Боко не само, че не разбира от строежи, ами направи бранша да обслужва само приближени хора, с плачевно качеството на построеното. Той няма право на коментар по темата.
С тоя вот на недоверие ППДБ се самозакла.Да вземеш за съюзници лумпените на руди гела и деребеите на агент Сава е такова падение, че нищо не може да оправдае това безумие.
Брааава на Буци, брава!.. Хем обикновен депутат без власт, хем строи за народа... Ако преди години знаеше откъде ще мине магистралата, нямаше да изкупи с брат'чеда Ради сочни парчета земя по трасето и около пункта и сега със сълзи на очи и мъка в сърцето приема обезщетението от държавата... Ама не знаеше, горкият... Гледам и Свинята е изпратил Нанков като негов представител, ама то "не е по темата"...