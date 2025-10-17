Борисов за отношенията си с Пеевски: Той се съобразява. Аз изпълнявам

"От 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам".
Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в петък взаимоотношенията си с Делян Пеевски, лидер на "ДПС-Ново начало" и санкциониран от САЩ и Великобритания за "значима корупция".
След гневната тирада срещу коалиционните партньори, във вторник Борисов поиска "преформатиране на властта", а Пеевски изяви готовност да се включи пряко в нея.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Русофилистиците Израждане, Меч, Величие ПП и баща им Радев , марш в Чирен да пикаете газ!
На снимката излежда, като че ли след малко ще се гушнат!
Така е, Бац€! Пеевски нарежда, а ти изпълняваш.
E, призна си най-накрая, че на голямото д вЕрва най-вече, та затова никакъв кордон не искаше. От жалък по-жалък е малкото б. Ама дано голямото д да го закопа, както стори с бащицата си догански.
Дето се вика, няма какво да кажа.Сгодихме се... Сгодихме се....
тутуууу-у. шести куловос!
Деградиралото "лице" като нищо ще се окаже биологичния му баща... Затова Свинята го гледа в очите, а Буци, като загрижен родител - "че той като ми каже нещо, аз го изпълнявам"...