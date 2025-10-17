Борисов за отношенията си с Пеевски: Той се съобразява. Аз изпълнявам

"От 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво мога да разчитам. Знам, че като му кажа нещо, той се съобразява. Знам, че той като ме помоли нещо, аз го изпълнявам".

Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в петък взаимоотношенията си с Делян Пеевски, лидер на "ДПС-Ново начало" и санкциониран от САЩ и Великобритания за "значима корупция".

След гневната тирада срещу коалиционните партньори, във вторник Борисов поиска "преформатиране на властта", а Пеевски изяви готовност да се включи пряко в нея.