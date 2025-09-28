Божанов: С изказването си за петимата премиери Борисов се опита да замаже, че реалният премиер е Пеевски

"С фразата си за петимата премиери Бойко Борисов се опита да замаже кой е реалният премиер - Делян Пеевски. Правителството не върши нищо за хората и се трупа гняв от това, че властта се упражнява нелегитимно", каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

По-рано тази седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че страната в момента имала петима премиери - Слави Трифонов, Атанас Зафиров, Борисов, Росен Желязков и Делян Пеевски. Първите трима са коалиционни партньори, Желязков е официалният премиер, а Пеевски крепи управлението и се определя за негов гарант. Думите на лидера на ГЕРБ бяха в отговор на изказването на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, че има прима премиери - Росен Желязков е формален, на Борисов му се иска да е, а реланият е Пеевски.

В неделя Божанов каза, че според него общественото напрежение се е усилило след инициирания от ПП-ДБ вот на недоверие и след акцията на ПП пред входа към служебния паркинг на парламента.

Съпредседателят на ДаБГ припомни, че Пеевски сам е признал, че звъни на министрите и им дава задачи, освен това пише писма на премиера, праща министри в Плевен, а хората виждат всичко това и се трупа гняв: "Никой не може да предскаже кога този гняв ще ескалира, но в основата му е нелегитимното упражняване на власт от Пеевски, особено върху съдебната власт чрез Висшия съдебен съвет".

Божанов посочи, че ако Борисов е искал да се еманципира от Пеевски, е имал поне две възможности да го направи в последната година и половина.

"Първата беше при ротацията на предишното управление, когато кабинетът "Денков" трябваше да се трансформира в кабинета "Габриел", но Пеевски не му е разреши, защото щеше да загуби властта си върху съдебната власт. Втората възможност беше при преговорите на ГЕРБ с ДБ за правителство в началото на този парламент, когато ДБ отново постави върховенството на закона като условие, и дори е имало опции за 160 гласа без "Новото начало". Дали от страх, или от зависимост, но Борисов не се реши на тази стъпка. Сегашните му реакции са комбинация от напрежение и доза театър", смята Божанов.

По-рано тази седмица от ДаБГ алармираха, че Пеевски Пеевски търси ескалация е поискал от свои кметове да осигурят хора, които да участват в контрапротест по време на провелия се в петък протест пред централата на "Ново начало". До напрежение не се стигна, а активисти на ДПС не се появиха, според ДаБГ една от възможните причини за това е, че Борисов е спрял Пеевски.

Пеевски търси ескалация

Според Божанов Пеевски няма заден ход и търси ескалация, както на Росенец преди 5 години. "Тогава нашите и техните избиратели пяхме заедно химна на плажа. Борисов трупа негативи от това управление, затова се разграничава от него и сам не подкрепи правителството си при вота на недоверие. Една такава ескалация може да бъде мотив да хвърли кърпата", каза Божанов.

Той подчерта, че дългосрочната цел на Пеевски, която сам публично е заявявал, е да стане премиер. "Ако се стигне до предсрочни избори, ГЕРБ ще трябва да дадат отговорите за това управление, от които сега се крият", посочи Божанов.

По повод думите на президента Радев, че "трябва да изградим стена срещу покварата във властта, в символ на която се превърна Делян Пеевски" Божанов каза, че това е перифразиране на санитарния кордон, който трябваше да ограничи нелегитимното влияние на Пеевски, и който е бил разкъсан с активното участие на ГЕРБ. "Този призив е разумен, но правилния момент беше при формирането на правителството. Никога няма да е късно за санитарен кордон и при всяка следваща политическа възможност трябва да се върнем към него", каза Божидар Божанов.

ДБ няма да подкрепи вота на недоверие на "Възраждане"

От думите на Божанов се разбра, че "Демократична България" по-скоро няма да подкрепят подготвяния от "Възраждане" шести вот на недоверие заради водната криза в страната.

"Вотовете на недоверие не трябва да бъдат девалвирани, а внимателно използвани и добре мотивирани. Не трябва да се прекалява с тях. Иначе служат за оправдание на управляващите, че не могат да вършат работа в парламента", посочи той.

Божанов разказа, че от МЕЧ вече са видели мотивите на "Възраждане" и са казали, че няма да го подкрепят.

Той подчерта, че животът на това правителство зависи от Пеевски и Борисов, които имат мнозинство в парламента.

Божанов каза още, че в понеделник Изпълнителният съвет на ДаБГ ще се събере, за да обсъди дали да подкрепи искането на "Възраждане" за оставка на Наталия Киселова като председател на Народното събрание. От "Продължаваме промяната" вече обявиха, че подкрепят искането.