Божидар Саръбоюков е четвърти на финала на Диамантената лига

Най-добрият български атлет Божидар Саръбоюков остана четвърти във финала на Диамантената лига в Брюксел с 8 метра.

Изненадващо надпреварата спечели Таджейл Гейл. В последният си шести опит световният шампион от Доха'2019 се приземи на 8.46 метра - негов личен резултат за сезона.

Втори остана Милтиадис Тентоглу с 8.40 метра. Това беше втора загуба за гръцкия атлет през сезона, след като на турнира в Рим беше победен от Божидар Саръбоюков. Въпреки поражението днес Тентоглу е безспорният №1 в дългия скок тази година и заслужено печели диамантения трофей в дисциплината.

Трети днес се нареди Симон Ехамер. Швейцарецът записа 8.23 метра.