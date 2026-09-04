Божидар Саръбоюков е четвърти на финала на Диамантената лига

Най-добрият български атлет Божидар Саръбоюков остана четвърти във финала на Диамантената лига в Брюксел с 8 метра.
Изненадващо надпреварата спечели Таджейл Гейл. В последният си шести опит световният шампион от Доха'2019 се приземи на 8.46 метра - негов личен резултат за сезона.
Втори остана Милтиадис Тентоглу с 8.40 метра. Това беше втора загуба за гръцкия атлет през сезона, след като на турнира в Рим беше победен от Божидар Саръбоюков. Въпреки поражението днес Тентоглу е безспорният №1 в дългия скок тази година и заслужено печели диамантения трофей в дисциплината.
Трети днес се нареди Симон Ехамер. Швейцарецът записа 8.23 метра.
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