Бразилия ще поиска отмeняне на американските мита след "положителната среща" между Тръмп и Лула

Бразилският външен министър Мауро Виейра заяви, че президентът Луиз Инасио Лула да Силва е имал днес "положителна среща" с американския си колега Доналд Тръмп в Малайзия, предаде Ройтерс.
Виейра обясни, че Тръмп е дал инструкции за започване на двустранни търговски преговори между САЩ и Бразилия още днес. В хода на преговорите Бразилия ще поиска отменяне на по-високите мита, въведени от Тръмп.
По-рано днес президентът на САЩ обяви, че може да постигне някои сделки по време срещата си с Лула в Малайзия.
"Мисля, че можем да сключим някои доста добри сделки и за двете страни", каза Тръмп.
Лула, от своя страна, заяви, че е оптимистично настроен, че отношенията между Бразилия и Съединените щати ще напреднат по време на срещата му с Тръмп. "Няма причина за конфликт между Бразилия и Съединените щати", каза той.
В началото на август Тръмп повиши митата за повечето бразилски вносни стоки до 50%, обяснявайки, че предприема този ход, тъй като в Бразилия има "лов на вещици", насочен срещу предишния президент Жаир Болсонаро и негови привърженици. Лула нарече повишаването на митата "грешка", посочвайки търговския излишък на САЩ с Бразилия от 410 милиарда долара за последните 15 години.
Въведените по-високи мита от САЩ върху бразилските стоки прекроиха световната търговия с говеждо месо, повишиха цените на месото в Съединените щати и насърчиха сделките с трети страни като Мексико. В същото време бразилският износ за Китай продължава да процъфтява, отбелязва Ройтерс.
