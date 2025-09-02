Брезник е на режим с "отровна" вода

От 1 септември община Брезник е на нов воден режим - с "отровна" вода по около 3 часа сутрин и вечер.

По този повод от днес местната власт раздава бутилирана вода на саленеието по два часа преди обед.

Водата, която тече от чешмите в Брезник, става единствено за тоалетната. Това предупреди Регионалната здравна инспекция в Перник и забрани водата да се използва за други нужди. Причината - високо съдържание на манган, арсен и клостридиум перфрингенс.

Така беше сложен точка в спора с местното ВиК, което твърдеше, че всичко е точно. "Нивата на арсен във водите на питейния язовир "Красава" 2 са в завишени стойности, но все още са в рамките на пределно допустимите концентрации", заяви управителят на общинско дружество "Водоснабдяване" Брезник инж. Даниела Костадинова на 27 август, предаде БТА.

"Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода", написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова на страницата си във "Фейсбук".

Съпартийката ѝ Мая Александрова добави, че "екскурзиантът" Иван Иванов, който е министър на регионалното развитие и под негово управление са водните оператори, цяла седмица е на "партийна обиколка в Китай".

Община Брезник, в която живеят около 7000 души, е на воден режим от 18 ноември 2024 г., а от 11 юли тази година е в частично бедствено положение заради безводието.

Местните няколко пъти протестираха през август. Те смятат, че техният проблем с безводието се неглижира от управляващите, защото са малка община, за разлика от Плевен, където живеят около 100 000 души.

РЗИ: Водата не става за пиене

Водата от водопроводната мрежа на Брезник не е годна за пиене и битови нужди, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Перник.

След извършен учестен мониторинг на водата, предназначена за питейно-битови цели на територията на града, е установено, че тя не става за консумация.

Физико-химичните и микробиологични анализи на взетите проби са установили несъответствия с контролираните показатели на манган, арсен и клостридиум перфрингенс. Превишението на манган е 10 пъти над нормата, посочва РЗИ-Перник.

На управителите на ВиК - Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия. до момента той не е информирал публично, какво е направил по въпроса.

РЗИ - Перник обаче въведе ограничение водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на град Брезник от язовир "Красава" да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности.

Тя може да се ползва единствено за почистване на санитарни възли, се казва в съобщението до медиите.

Безплатна вода

Заради "отровната" вода, както я наричат местните, от община Брезник обявиха, че от 2 септември от 10 до 12 часа на жителите на града ще бъде раздавана бутилирана минерална вода. Пунктът е позициониран пред местното читалище "Просвещение".

От 1 септември е променен и графикът на режимно водоподаване за Брезник. Сутрешният часови диапазон, в който населението на общинския център ще има вода през седмицата, се запазва от 5:30 до 9:00 часа. Промяна ще има вечер, когато водата ще се пуска от 17:30 до 21:00 часа, а не както досега - до 22:00 часа. През останалото време вода няма да има. В съботните дни графикът ще е същият, както през седмицата.

В сила остават и въведените ограничения за ползване на подаваната от язовир "Красава" 2 вода за питейни нужди и приготвяне на храна. За целта на населението се доставя вода с водоноски. Те са разположени на няколко места в града.

Безводието и недоволството на хората принуди община Брезник да предприеме мерки за осигуряване на алтернативно водоснабдяване на града чрез сондажи. В процес на обсъждане е вариант за подаване на вода от язовир "Дружба" край пернишкото село Мещица чрез изграждането на 15-километров водопровод, се казва в съобщение на местната власт.

"Непокрна България": Това е геноцид

"Това е нечовешко. Не стига, че хората са на режим от ноември, имат по 2 часа вода в денонощието, но и тя е отровна. Как се живее така? Жителите на Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? Да се намери - съд и затвор", написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова на страницата си във "Фейсбук".

Тя поиска от "депутата Бойко Методиев Борисов" да отговори колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник, защо този водопровод е незаконен и къде потънаха милиони там.

Ако той не каже, отговорите се намират в "онзи засекретен доклад на Сметната палата", защото "корупцията на ГЕРБ е секретна", пише Корнелия Нинова.

"Регионалният министър Иван Иванов от БСП си взе отпуска и замина за цяла седмица на партийна обиколка в Китай. Заедно със заместник-министъра си Дора Янкова", допълва съпартийката ѝ Мая Александрова.

Тя посочва, че половин България е без вода, пътищата са в окаяно състояние, АПИ не е върнала милионните бонуси на ръководството.

"Целият му ресор е погром. Екскурзиантът Иван Иванов беше и на конференция за ледниците в Таджикистан, пак за цяла седмица. Докога това правителство ще се гаври с хората? Пътищата и водопреносната мрежа са на самотек. Иван Иванов по екскурзии. Това е подигравка с държавата и всеки един български гражданин", смята Мая Александрова.