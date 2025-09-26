Брезник може да мине само на нощен режим на водата

Вицепремиерът и председател на водния борд Атанас Зафиров и министрите на регионалното развитие Иван Иванов и на екологията Манол Генов, и тримата от квотата на БСП, днес бяха на място при жителите на засегнатите от безводие места. Това стана ден след като вчера лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски наредиха министрите да отидат в Плевен и да стоят там, докато не се реши проблема.

В най-големият град засегнат от безводие отиде министърът на екологията Манол Генов, докато съпартийците му - Зафиров и Иванов, отскочиха до близкия край столицата Брезник, където не само няма вода, но и ако я има не става за пиене, защото е с манган.

Междувременно екоминистърът издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

"Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне", заяви Манол Генов.

Генов към плевенчани: Съчувствам ви, но търпение

Взети са всички възможни мерки по отношението на безводието към момента, каза Манол Генов по време на заседанието на Кризисния щаб в Плевен.

"Съгласен съм, че тези мерки не са бързи, но гражданите трябва да имат търпение. Проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден или месец", допълни той, цитиран от darik.bg.

Допълни, че "драмата в Плевен е изключително голяма". "Аз съчувствам на всички плевенчани. Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение", заяви екоминистърът. Той даде пример с изграждането на язовир "Черни Осъм", срещу който се надигнаха жители на община Троян и екоорганизации.

На 1 октомври ще бъдат отворени офертите по обществената поръчка за ремонт на ВиК мрежата по улиците "Сан Стефано" и "Шипка", където има най-голуми загуби на вода. Крайният срок за завършване на ремонтните дейности е септември 2026 година, каза кметът Валентин Христов. Продължава работата на сондажите в селата Брестовец и Тодорово.

Заедно с ВиК дружеството, общината продължава по график монтажа на хидрофорни системи в детски градини, училища и социални заведения, като дейности по тази мярка са почти на финал. Хидрофорните системи са изградени в 15 училища, а в други 7 в момента се монтират, отчете кметът.

С решение на правителството от четвъртък са предоставени допълнителни количества бутилирана вода от държавния резерв за нуждите на детски градини, учебни и социални заведения в Плевен и селата Ясен, Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък и Опанец.

В Долна Митрополия също са на воден режим, като продължава изграждането на хидрофорни системи в училищата, каза Петър Петров, председател на Общинския съвет.

Брезник минава само на нощен "воден" режим

Очаква се жителите на Брезник скоро да минат на нощен воден режим и да забравят за тежките рестрикции в момента. Това стана ясно при посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и на министъра на регионалното развитие Иван Иванов в малкото градче край Перник, недалеч от София.

Те имаха среща с кмета Васил Узунов, областния управител Людмил Веселинов и народния представител Христина Георгиева. Кметът Узунов запозна вицепремиера със ситуацията в Брезник и околността и наличието на манган във водите на язовир "Красава".

Кметът обясни, че за да бъде решен проблемът с режима на водата в общината е необходимо изграждането на довеждащ водопровод от язовир "Студена", с който да бъде осигурен необходимият дебит на вода.

Зафиров и Иванов обещаха да поставят този въпрос на обсъждане по време на съвета на коалицията, за да се вземе след това правителствено решение.

Вицепремиерът отбеляза, че голяма част от проблемите са наследен и са трупани през годините. "Липсвало е политическа воля за тяхното решение. Време е за решения. Ние сме тук като част от това решение", добави Зафиров.

Регионалният министър пък похвали местната власт на Брезник. "Общината може да бъде пример, както по отношение на това как се използват средствата по така наречената общинска инвестиционна програма, така и по отношение на търсенето на нови водоизточници", каза Иван Иванов.

Той посочи, че над 90% от проектите на община Брезник са за подмяна на водопроводната инфраструктура и се финансират от държавата в срок и навреме. Към момента се инвестират 2.6 млн. лв. в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник, каза Иванов. Той посочи, че основната загуба на вода е във водопроводната мрежа в града, тъй като довеждащите водопроводи в общината са подменени.

Основната задача на новото ръководство на ВиК Перник, е да оказва пълно съдействие за почистването и поддържането на тези водоизточници, защото те са ключови, добави министър Иванов.

Припомни, че още по време на първото заседание на Националния борд по водите е докладвал, че за най-спешните проекти са необходими 3.7 млрд. лв.

Иван Иванов поздрави кметът на общината и за осигуряването в обществените сгради на хидрофорни системи, така че там да няма режим на водата.

Брезник е на воден режим от края на ноември 2024 година. Тогава кметът Васил Узунов издаде заповед, с която бе въведено режимно водоподаване.

Иван Иванов съобщи, че със съдействието на кмета на Брезник са разработени варианти за нови водоизточници, които до седмица ще бъдат пуснати в експлоатация, а първият вече работи.

"Ще се изолира водата от язовира, която е негодна, така че брезничани да получат качествена вода", каза регионалният министър.

Два шахтови кладенеца ще подсигурят водата. Това са този в село Гърло край кантона, и този в село Ноевци. С тези решения скоро Брезник ще премине на режим на водата само през нощта, прогнозира кметът.

Около 30 литра в секунда са необходими, за да излезе Брезник от водния режим, каза министър Иванов. Ако се вземе решение за изграждането на нов довеждащ водопровод от язовир "Студена" проблемът в община Брезник може да бъде решен още в рамките на следващата година, прогнозира регионалният министър.