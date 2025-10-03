Британец от сирийски произход е извършил нападението в синагогата в Манчестър

Британски гражданин от сирийски произход е извършил нападението с нож и кола в синагогата в Манчестър, при която бяха убити двама души, съобщи британската полиция, предаде BBC.
35-годишният Дхижах аш Шами уби двама души пред синагогата в Хийтън Парк в предградие на английския град Манчестър в четвъртък, навръх най-големия празник за еврейската общност Йом Кипур (Деня на изкуплението).
Шами беше застрелян на място от полицията 7 минути, след като са уведомени за атаката. При инцидента загинаха двама мъже на 53 и 66 години.
Трима души - двама мъже на около 30 години и една жена на 60 години пък са арестувани по подозрение в извършване, подготовка и подбуждане към терористични актове.
Джихад аш Шами не е бил регистриран за предполагаема терористична дейност и не е бил разследван, сочат първоначалните проверки на полицията и службите за сигурност. Извършват се допълнителни проверки, за да се установи дали някакви данни за него не се появяват където и да било в хода на други разследвания.
Полицията в Манчестър съобщи, че нейните служители "работят, за да разберат мотивите зад атаката" и потвърди, че нападателят не е бил включен в британския правителствен регистър за предотвратяване на тероризма, предаде БТА.
Когато т@рамбука коли бели хора името и етноса му се пазят до последно, поне 3 седмици не се съобщават, когато намалее интереса чак тогава. Когато обаче нападне евреи веднага се акцентира върху това. МедиаПул, ах любимото ми либерално п@рцалче.