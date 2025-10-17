Британският принц Андрю се отказва от титлата си

Британският принц Андрю обяви, че се отказва от титлата си "херцог на Йорк" и от всички други почести, след като все по-дълбоко се оказва въвлечен в скандали, свързани с отношенията му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн, съобщи Би Би Си.

"Повече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били присъдени", заяви Андрю. Той отново отрече всички обвинения, но подчерта, че продължаващите обвинения срещу него "отклоняват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство".

Според историкът Антъни Селдън, цитиран от Би Би Си, отнемането на титлите на принц Андрю е "решаващ момент" за кралското семейство.

"Последният път, когато херцогска титла е била отнета от висш член на кралското семейство, е било преди повече от 100 години", казва той.

Според историка това се е случило последно през 1919 г., когато принц Чарлз Едуард – един от внуците на кралица Виктория – е загубил титлата херцог на Олбани, защото е воювал на страната на Германия по време на Първата световна война.