Броят на убитите при руски удари срещу жилищни сгради в Киев достигна 18

Броят на убитите при руската въздушна атака срещу Киев тази нощ достигна до 18 души, поне четири от които деца, предаде Укринформ, като се позова на съобщение в приложението "Телеграм" на ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.
Според Ткаченко на 33 места в града са регистрирани щети от руското нападение, като на 18 от тях се е наложила намесата на спасители.
"Имаме отрицателен рекорд – щетите са в почти всички райони на града", добави Ткаченко и отбеляза, че само в квартал "Голосивский" са повредени около 80 къщи.
"Трябва да възстановим газоподаването в няколко района. Публичната компания "Киевгаз" работи по това. Има райони без електричество. Специалистите работят и ще могат да възобновят всичко веднага, след като спасителите приключат с работата си", написа още той.
В нощта на 28 август руските войски предприеха масирана атака срещу Киев, използвайки ударни дронове, както и крилати и балистични ракети. Сред убитите има и четири деца. Най-малко 38 жители на украинската столица са ранени с различна степен на тежест, включително десет деца. Други десет души се водят за изчезнали.
В Дарницки район на Киев ракета е ударила жилищна пететажна сграда и е разрушила цял вход, съобщи началникът на Министерството на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко. В Днепровски район е повредена 25-етажна жилищна сграда. Дрон е ударил и двора до девететажна сграда, след което автомобили на паркинга се се запалили. Освен това са ударени районите Шевченковски, Соломенски, Голосеевски и Деснянски.
Атакувано е и депото за високоскоростни влакове Интерсити, съобщи „Укрзализница“. „Един влак е значително повреден. Работниците са били предварително изведени в убежища и са в безопасност“, отбеляза държавната компания.
При руските удари е повредена сградата на представителството на ЕС в Киев. Служителите на представителството на ЕС в Киев са в безопасност, написа в "Екс" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя призова Русия да спре, по думите ѝ, "безразборните атаки срещу цивилна инфраструктура и да започне преговори за справедлив и траен мир".
Сградата на Британския съвет в Киев също е била поразена при руската атака тази нощ, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс. Той изказа съболезнованията си на семействата на жертвите.
"Мислите ми са с всички потърпевши от руските удари срещу Киев, при които бе поразена сградата на Британския съвет", написа Стармър в "Екс".
Украинският външен министър Андрий Сибига обвини днес Русия в "Екс", че умишлено взема на прицел дипломати. Той заяви, че това е нарушение на Виенската конвенция и призова за международно осъждане на атаката, посочва ДПА.
В нощта на 28 август руските военни атакуваха и Виницка област, където беше ударена критична инфраструктура. „В резултат на удара по енергийни съоръжения 60 хиляди потребители в 29 населени места са останали без ток. Има щети по жилищни сгради“, написа първият заместник-началник на областната военна администрация Наталия Заболотная. Тя уточни, че по предварителни данни няма жертви.
В Запорожка област ударът е засегнал предприятие, в което е избухнал пожар, съобщи началникът на областната военна администрация Иван Федоров. Той не предостави други подробности.
Преди това руските военни атакуваха Киев с дронове и ракети в нощта на 31 юли. Тогава в резултат на атаката срещу многоетажна жилищна сграда в Святошински район загинаха 31 души, включително пет деца, а други 159 бяха ранени.
„Невъзможно е да се оправдае това, което Русия прави. Никога няма да простим убийството на нашия народ, тези брутални удари“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Днешната беше първата голяма комбинирана руска атака срещу Киев от седмици насам на фона на борещите се да наберат скорост мирни усилия на САЩ за прекратяване на тригодишната война. Предупреждения за въздушна тревога бяха изпратени в цялата страна посредством държавното приложение за ранно оповестяване на Украйна. По данни на украинските ВВС Русия е изстреляла 598 дронове и дронове примамки и 31 ракети от различни типове в цялата страна.
"Русия избира балистичните ракети вместо преговорите", написа още украинският президент Володимир Зеленски по повод на атаката срещу Киев.
"Очакваме отговор от всички по света, които призоваха за мир, но сега по-често мълчат, вместо да имат позиция с принципи", допълни украинският държавен глава.
Руските удари са поразили централната част на Киев – това е един от малкото случаи от началото на пълномащабната инвазия, в които руските атаки достигат сърцето на украинската столица. Спасителни екипи работят на място, за да извадят затрупаните под развалините хора.
Очевидци разказват как дим се издига от разрушената стена на пететажна жилищна сграда в Дарницки район, която е била поразена. Описват остра миризма на горящ материал, което се носи във въздуха, докато пожарникари опитват да овладеят пожара.
Според разказа на местните спасители на службата за извънредни ситуации са търсили оцелели и изваждали тела от развалините, докато тълпи от жители стояли наоколо в очакване да бъдат извадени роднините им. Отстрани на сградата били оставяни тела в черни чували.
"Нечовешко е да се нападат цивилни. С цялата си същност искам тази война да приключи възможно най-скоро. Чакам, но всеки път, когато прозвучи алармата за въздушно нападение, се страхувам", казва Олександър Хилко, цитиран от БТА, когато пристига на мястото на поразената сграда, в която живее сестра му.
