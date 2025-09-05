Броят на затворниците в Турция надхвърля капацитета на затворите с близо 40 процента

Към 1 септември броят на затворниците в Турция достига общо 419 194 души, което е със 114 000 души или с 37,5 процента повече от капацитета на затворите в страната, съобщава сайтът "Търкиш минит“, позовавайки се на данни на турското министерство на правосъдието.
На фона на закриването на десет от близо 400-те затвора в Турция по-рано през годината, броят на затворниците в Турция е нараснал с около 35 000 души от началото на 2025 г., информира "Търкиш минит“, като подчертава, че основна роля за ръста на затворниците в страната имат продължаващите операции на турските власти срещу т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския духовник Фетхуллах Гюлен, която според турските власти е организирала неуспешния опит за преврат в Турция през 2016 година, както и разследванията за корупция и измами в общини, управлявани от опозиционната Народнорепулбиканска партия (НРП), в рамките на които през последните месеци бяха задържани 16 опозиционни кмета и десетки общински служители.
Бюджетът на страната за 2025 г. предвижда разходи за затвори на стойност 18,5 милиарда турски лири (385 милиона евро) – ръст от 30 процента спрямо бюджета за 2024 г., в който отделената сума възлиза на 14,2 милиарда лири (295 милиона евро), отбелязва още "Търкиш минит“, цитиран от БТА.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.