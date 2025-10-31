Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални доклади.
Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.
Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ.
Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.
"Мелиса" достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният ураган, директно удрял карибската държава, и първият силен ураган от 1988 г. насам.
Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията.
Метеоролозите на "АккуУедър" заявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.
Според прогнозите щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.
Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове от бавно придвижващата се буря, съобщиха за 25 смъртни случая, повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.
"Мелиса" удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и насажденията.
