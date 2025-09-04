Броят на жертвите при инцидента с фуникуляр в Лисабон достигна 17, две са хипотезите за причините

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха в четвъртък службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес.
Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница, каза пред журналисти ръководителката на Службата за гражданска защита на Лисабон Маргарида Кащро Мартинш. С това ранените стават 21.
Мартинш не уточни имената или националността на починалите, като заяви, че първо ще бъдат информирани техните семейства.
Сред 21-те ранени при вчерашния инцидент има много много чужденци, които са били в популярния сред туристите фуникуляр, добави Мартинш.
От спасителните служби поясниха, че сред ранените има най-малко 11 чужденци, предаде Франс прес. Сред тях има двама германци, двама испанци, по един човек от Франция, Италия, Швейцария, Канада, Мароко, Южна Корея и Кабо Верде, допълва Асошиейтед прес.
При дерайлирането машината се удари в съседна на трасето къща по стръмен склон.
Според първа възстановка на събитията, направена от пожарникарите, вероятно кабел се е скъсал и предизвикал дерайлирането на едно от двете превозни средства на фуникуляра по трасето "Глория“, свързващо зоната на площад „Рещаурадориш“ с квартала Барио Алто, намиращ се на един от хълмовете в Лисабон. Но не се изключва и друга хипотеза, че може да не се е задействала спирачната система на превозното средство.
В района на инцидента, станал в пиков час, е имало много хора. При дерайлирането на фуникуляра и удрянето му в близка сграда, над района се издигна прашен облак. Хората, намиращи се там, започнаха да бягат уплашени от зоната с площад „Рещаурадориш“ към булеварда "Свобода“, тръгващ от него.
На мястото на трагедията, която е невиждана за Лисабон, веднага пристигна кметът на столицата Карлош Моедаш. Той нарече инцидента "безпрецедентен и много сериозен“. На мястото дойде и министърът на инфраструктурата Мигел Пинто Луж.
За днес е обявен ден на национален траур. Още вчера президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования за близките на загиналите. Съболезнования изрази и премиерът Луиш Монтенегро.
Фуникулярът "Глория“ е един от трите в Лисабон. Останалите два са "Лавра“ и "Бика“. Трите фуникуляра заедно с асансьора "Санта Жуста“ са атракция за туристите.
"Глория“ е най-старият от трите фуникуляра и в него може да се транспортират най-много 45 души, като голяма част от тях стоят правостоящи.
През 2022 г. фуникулярът "Глория“ беше обявен за обект от националното наследство на Португалия.
На 7 май 2018 г. имаше риск за инцидент с него заради проблем в системата за поддръжка на превозното средство, но жертви тогава нямаше.
Няколко дни преди настоящия инцидент компанията "Карис“, която е оператор на транспортните средства в Лисабон, анулира търг за възлагане на поръчка за поддръжката на "Глория“. Причината е била, че всички получени оферти са надвишавали предвидената сума.
Това е една от новините, съобщени през последните часове от португалските медии, заедно с новината, че е имало многократните оплаквания от страна на работниците в "Карис“ относно необходимостта от подходяща поддръжка на фуникулярите.
Педро Богаш, ръководител на административния съвет на "Карис“, заяви, че компанията е спазвала всички протоколи във връзка с поддръжката на фуникулярите.
"Глория“ е пуснат в експлоатация през 1885 г. и е електрифициран през 1915 г.
