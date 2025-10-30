Броят на жертвите расте. Бедствие в Хаити, Ямайка и Куба след урагана "Мелиса"

Жителите на северната част на Карибския регион се опитват да се справят с последиците от урагана "Мелиса", докато броят на жертвите от катастрофалната буря продължава да нараства, предаде Асошиейтед Прес.

Ревът на тежки машини, бръмченето на верижни триони и ударите на мачетета отекваха в Югоизточна Ямайка, когато работници от аварийно-спасителните служби и местни жители започнаха да разчистват пътищата в опит да достигнат до изолирани населени места, през които премина една от най-мощните бури, регистрирани някога в Атлантическия океан. Хора се лутаха озадачени из улиците, някои гледаха към къщите си без покриви и вещите си, разпръснати във водата около тях.

"Вече нямам дом", каза отчаяно Силвестър Гътри, жител на южния град Лаковия. Той се държеше за велосипеда си – единственото ценно нещо, което му е останало след бурята.

"Имам земя на друго място, където мога да започна отначало, но ще ми трябва помощ", каза санитарният работник.

Самолети с хуманитарна помощ започнаха да кацат на главното международно летище в Ямайка, което беше отворено отново късно снощи. Екипи раздаваха вода, храна и други основни стоки.

"Разрушенията са огромни", заяви министърът на транспорта Дарил Ваз.

Много ямайци не знаят къде ще живеят. "Сега съм бездомна, но трябва да съм благодарна, че съм жива", каза Шерил Смит, чиято къща е останала без покрив.

Властите съобщиха, че са открили най-малко четири тела в Югозападна Ямайка.

Премиерът Андрю Холнес заяви, че до 90 процента от покривите в крайбрежния град Блек Ривър са унищожени.

Повече от 25 000 души остават в претъпкани приюти в западната част на Ямайка, а 77 процента от острова са без електричество.

"Мелиса" предизвика и катастрофални наводнения в Хаити, където най-малко 25 души са загинали, а 18 са в неизвестност, предимно в южната част на страната.

Стивън Гуадар, жител на Пети Гоав, разказа, че ураганът е отнел живота на цялото му семейство.

"Имах четири деца у дома – бебе на един месец, седемгодишно, осемгодишно и още едно, което щеше скоро да навърши четири", каза той.

Агенцията за гражданска защита на Хаити съобщи, че ураганът "Мелиса" е убил най-малко 20 души в Пети-Гоав, сред които 10 деца. Повредени са над 160 къщи, а 80 са напълно разрушени.

Властите предупредиха, че 152 души с увреждания в южната част на страната се нуждаят от спешна продоволствена помощ. Над 11 600 души остават в приюти в Хаити.

В същото време в Куба хората започнаха да разчистват затрупани пътища и магистрали с тежка техника, а армията се включи в спасителните операции, като изведе хора, блокирани в изолирани райони и застрашени от свлачища.

Няма данни за жертви, след като Гражданската защита евакуира над 735 000 души в източна Куба. Постепенно те започват да се прибират по домовете си.

"Почистваме улиците, освобождаваме пътя", каза Яйма Алменарес, учителка по физическо възпитание от Сантяго, докато заедно със съседите си събира клони и отломки, реже паднали дървета и извозва боклук.

На излъчена по телевизията среща на Гражданската защита, председателствана от президента Мигел Диас-Канел, не беше представена официална оценка на щетите.

Служители от засегнатите провинции – Сантяго, Гранма, Олгин, Гуантанамо и Лас Тунас – съобщиха за разрушени покриви, повредени електропроводи и телекомуникационни кабели, прекъснати пътища, изолирани общности и унищожени насаждения с банани, маниока и кафе.

Властите заявиха, че валежите са се отразили благоприятно на язовирите и са облекчили тежката суша в източната част на Куба. Много населени места обаче остават без ток, интернет и телефонна връзка заради повредени трансформатори и електропроводи.

"Мелиса" достигна брега на Ямайка във вторник като ураган от пета категория, с ветрове до 295 км/ч, изравнявайки рекордите за сила на атлантически урагани при преминаване над сушата – както по скорост на вятъра, така и по барометрично налягане. Тя все още беше ураган от трета категория, когато рано вчера премина през Източна Куба.

В четвъртък остава в сила предупреждение за ураган за Бермудите. По-рано беше отменено предупреждението за централните и югоизточните части на Бахамски острови, но американската метеорологична служба предупреди за нови валежи до 254 милиметра.

Според Националния център за ураганите в Маями "Мелиса" тази сутрин е била ураган от втора категория, с ветрове до 169 км/ч и се е движела на североизток със скорост 33 км/ч.

Епицентърът ѝ се намираше на около 345 километра североизточно от Централните Бахами и на около 1100 километра югозападно от Бермуда.

Прогнозите сочат, че ураганът ще премине в близост до или западно от Бермуда по-късно в днес и може временно да се засили, преди да отслабне утре.