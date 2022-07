БСП открива предизборната си кампания на Бузлуджа

Снимката е архивна

И тази година социалистите се събират на Бузлуджа за традиционния събор на левицата.

На поляната под върха БСП ще отбележи 131 години от началото на организираното социалистическо движение в България и провеждането на Бузлуджанския учредителен конгрес на партията.

Празникът започва в 10:30 часа в събота с поднасяне на венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър, на барелефа на основоположниците на партията и паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд.

По същото време е и началото на художествената програма на сцената на историческата поляна със специалното участие на Миро, Владо Димов, Цветан Бонев, "Виво Монтана" и Лилия Андонова.



От 11:30 часа е предвиден национален политически митинг на левицата. Обръщение към присъстващите ще направи председателят на БСП Корнелия Нинова.



Съборът на Бузлуджа се провежда ежегодно от 1991 г. и многократно в годините назад празникът преминава под знака на предстоящи избори.

В четвъртък "БСП за България" върна на президента Румен Радев неизпълнен третия мандат за съставяне на правителство и през есента отново предстоят предсрочни парламентарни избори.

На Бузлуджа БСП ще даде начало на предизборната си кампания, заяви вчера лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Корнелия Нинова пред журналисти в Стара Загора.

Досега на Бузлуджа



През 2007 г. съборът на Бузлуджа е отложен в последния момент заради продължаващите пожари в България и стремежа на социалистическата партия да не излага на риск живота на хората и природата. Решението за отлагане е взето от Изпълнителното бюро на БСП два дни преди събитието. Вместо на 28 юли празникът се провежда на 1 септември 2007 г. и на него са представени кандидатите за кметове на БСП на предстоящите местни избори.



През 2008 г. националният събор на левицата на Бузлуджа започва с ритуал в чест на боевете на Шипка по време на Руско-турската война (1877-1878 г.) и 130-ата годишнина от Освобождението на България. Празникът завършва с Buzludzha Оpen - парти на открито, в което се включват стотици млади социалисти. Към тях се присъединява и тогавашният лидер на БСП и премиер Сергей Станишев. Той за кратко се проявява като диджей и поздравява младежите с денс-микс на песента "Една българска роза". По-късно Йоанна и Deep Zone изпълняват песента DJ, Take Me Away, а Станишев се включва в миксирането на парчето. Младежката програма продължава до ранните сутрешни часове с изпълнения на DJ Rossko, Balthazar, JackRock, DJ Dian и германските диджеи Da Hool, Amok и Alex Kvitta.



На събора бургаските социалисти подаряват на БСП сертификат за регистриране на звезда от шеста звездна величина в съзвездието Воловар, за "да символизира светлината, която през годините води БСП като ѝ показва пътя към себе си и към сърцата на хората".



В навечерието на събора през 2011 г. БСП успява да "запали" рубинената звезда на паметника на Бузлуджа. Автентичната звезда на сградата светва, а лъч осветява поляната под върха, на която са се събрали млади социалисти. Включването на звездата е част от кампанията "Предай звезда нататък", инициирана от младежкото обединение на БСП, свързана със 120-годишнината на партията. Целта е да "запалят" и други младежи за социалистическата идея и да я "предадат нататък".

През 2011 г. пред членовете и симпатизантите на левицата е представен кандидатът на БСП за президент Ивайло Калфин.



През пандемичната 2020 г. вместо събор на историческия връх БСП организира национален митинг-протест "Бузлуджа 2020" на жълтите павета в столицата под наслов "Срещу корупцията и грабежа. Заедно за България". Тук сме заедно, за да спасим България от мафията, заявява тогава лидерът на партията Корнелия Нинова пред множеството. Г-н Борисов, ще останете в политическата история с една емблема - едно чекмедже, пълно с пари, и един пистолет до главата ви, за да ги пазите, обръща се тя към тогавашния премиер Бойко Борисов. По думите на Нинова това са парите, ограбени от народа, и тази власт се пази по един начин - с бухалка. Преди митинга на жълтите павета на 25 юли множеството минава в шествие по столичните улици.



По-късно, на 1 август ръководството на БСП и представители на общинските и областни организации на Старозагорска и Габровска област поднасят венци и цветя на паметника на Хаджи Димитър на Бузлуджа, на барелефа на основоположниците на партията и на паметника на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд. Бузлуджа е нашата клетва пред България, коментира тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова.



Сред изпълнителите, пели на събора на левицата през годините, са Георги Христов, Веселин Маринов, Петя Буюклиева, дует "Шик", както и Горан Брегович с неговия оркестър.

По БТА