"Булгаргаз" покани 37 търговци да доставят четири карга на терминала в Александруполис

Държавният газов доставчик "Булгаргаз" е поканил 37 международни компании – търговци и производители на втечтен природен газ, да участват в търг за доставка на четири товара от по 1 млн. МВтч всеки в периода до март 2026 г., съобщиха от компанията във вторник.

Количествата трябва да бъдат осигурени през месеците октомври и декември 2025 г. и януари и март 2026 г., според съгласуваната програма за регазификация на втечнен газ с оператора на терминала край гръцкия град Александруполис – "Газтрейд".

Дял от 20 процента в съоръжението има българският газов оператор "Булгартрансгаз", а "Булгаргаз" има резервиран капацитет от 1 млрд. куб. м годишно. Съоръжението реално не работи от началото на 2025 г., след като само месеци след въвеждането му в експлоатация миналия октомври аварираха всички помпи на терминала. Последно се очаква то за заработи отново преди старта на новата газова година, който е на 1 октомври.

Търсените от "Булгаргаз" сега количества са под 100 млн. куб. м за всеки от четирите месеца. През зимата средномесечното потребление в страната е три пъти по-голямо. В момента единственият абсолютно сигурен доставчик на държавното дружество е консорциумът, добиващ газ от азерското находище "Шах Дениз II", откъдето идват 1 млрд. куб. м газ годишно или около една трета от потреблението на страната.

Поканените за участие в тръжната процедура компании са такива, които вече са заявявали интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството ,и успешно са преминали процедурата по одобрение на "Булгаргаз".

Оферти за товарите, предвидени за доставка през октомври и декември тази година, щесе приемат до 23 септември, което реално дава само три дни на потенциалните кандидати да подготвят предложенията си.

За януари и март 2026 г. офертите се очакват до 3 октомври.

Оценката на предложенията ще е по методика с критерии най-ниска доставна цена, срок и начин на плащане, посочват от газовото дружество.