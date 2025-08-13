"Булгаргаз" получи още три години да върне 800 млн. лв. бюджетен заем

Правителството дава още три години на държавното дружество "Булгаргаз" да върне дадения през 2022 г. бюджетен заем от 800 млн. лв., който то използва за текущи сделки за доставка на газ.

Кредитът, който беше взет при лихва от 1 процента от правителството, трябваше да бъде върнат накуп от дружеството този август. То обаче няма възможност да стори това, макар да подобрява финансовото си състояние и да е намалило сериозно – до 32 млн. лв., загубата си през първото тримесечие на 2025 г. спрямо година по-рано.

Всички останали условия по договора се запазват, а удължаването на гратисния период на заема и срока за връщането му ще се регламентира с подписването на допълнителн оспоразумение по договора между Министерството на енергетиката и "Булгаргаз".

В погасителния план ще се отразят преизчислените погасителна вноска, остатъка по главницата, главницата и лихвата, допълват от правителствената пресслужба.

Решението отлага необходимостта "Булгаргаз", чиито дългове, включващи и тези към банки и собственика му – "Български енергиен холдинг", надхвърлят 1.2 млрд. лв., да вади 800 млн. лв.