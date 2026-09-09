"Булгаргаз" разкри известни данни за количества газ по "БОТАШ", но скри какви суми са платени

"Булгаргаз" изпълни само частично съдебното решение, което задължава компанията да предостави на Factcheck.bg информация за доставените количества газ по договора с турската компания "Боташ" и за изплатените за тях суми. Това съобщи в сряда самата платформа Factcheck.

След като поиска допълнителна отсрочка за изпълнение на решението на съда, контролираната от българската държава компания изпрати само данните за получените количества през последните три години, но отново отказа да разкрие размера на преведените суми.

С писмо на изпълнителния директор Георги Татарски информация за плащането е отказана, тъй като според “Булгаргаз” турският доставчик "Боташ" възразява срещу разкриването на тези данни.

На 3 август Административният съд София-град отмени отказа на "Булгаргаз" за предоставяне на информация за количествата газ, доставени по договора с турската компания "Боташ" и за изплатените до края на 2025 г. суми. Factcheck.bg поиска данните още през февруари по реда на Закона за достъп до обществена информация, но първоначално искането беше отхвърлено.

Получените данни показват, че по договора действително е бил доставян природен газ, а количествата варират в отделните години. През 2023 г. са получени 664 438,261 мегаватчаса (MWh), през 2024 г. – 3 344 950 МWh, а през 2025 г. – 4 378 486 MWh.

Съществени ли са тези доставки на фона на потреблението в България? За да отговори на този въпрос, Factcheck.bg ги сравни с количествата газ, консумирани в страната според данните на оператора на националната газопреносна мрежа "Булгартрансгаз". Тази съпоставка показва, че през 2023 г. количествата по договора с „Боташ“ са подсигурили около 2.5% от потреблението на газ в страната, през 2024 г. този дял нараства до 12%, а през 2025 г. – до 15.8%.

Ако съпоставим количествата газ, получени по договора с "Боташ", с общия внос на газ в България, отчетен от КЕВР, делът на тези доставки е още по-малък. През 2023 г. той е малко под 1% от общия внос, през 2024 г. – малко под 5%, а през 2025 г. – 5.4% от общия внос. В това изчисление не са включени транзитно пренесените през българската газопреносна мрежа количества, а единствено отчетените като внос в България.

В същото време годишните финансови отчети на обществения доставчик „Булгаргаз“ показват, че към края на 2025 г. компанията има непогасени търговски задължения в размер на 575,7 млн. лева. Отчетът за 2025 г. показва също, че към края на 2025 г. дружеството е на загуба от 267 млн. лева, като 250 млн. лева са разходи за неизползван капацитет по споразумението с "Боташ".

В документа е посочено, че от юли 2024 г. "Булгаргаз" не плаща задълженията си по месечните фактури за капацитет, дължими по споразумението с Боташ, като от същата дата двете дружества са в активни преговори за предоговаряне на условията и сроковете.

Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" е сключен на 3 януари 2023 г. Той урежда достъпа на българския обществен доставчик до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция.

Подписването на документа става по време на управлението на първия служебен кабинет на Гълъб Донев, назначен от Румен Радев в качеството му на президент. Договорът е сключен месеци след кризата през пролетта на 2022 г., когато като руската компания "Газпром" спря доставките на газ за България. Съдържанието му не е публично достъпно.

Поради съмнения в изгодността на сделката 49-ото Народно събрание създава временна комисия, която да разследва сключването на договора. Според изготвения от комисията доклад договорените условия предвиждат България да плаща за 53 200 MWh газ дневно на цена от 9.145 щатски долара за мегаватчас, независимо дали услугата реално се използва или не. На 6 юли 2026 г. правителството съобщи, че е договорено временно "замразяване" на споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ" за период от 15 месеца, в рамките на който българската страна ще плаща само за капацитета, който е използвала.

Според адвокат Александър Кашъмов, директор на Програма "Достъп до информация", повторният отказ на „Булгаргаз“ ЕАД е в нарушение на закона и на постановеното съдебно решение. Съдът изрично постанови в решението си от август 2026 г., че в случая е налице надделяващ обществен интерес, поради което няма основание да се пита за съгласие което и да е трето лице, преди да се предостави достъп до исканата информация, подчертава юристът.

Непредоставянето на пълен достъп в случая показва липса на необходимото уважение към авторитета на съдебната власт и влязлото в сила съдебно решение, смята Александър Кашъмов, който представлява Factcheck.bg по делото за достъп до информацията.

"Остава въпросът, след разкриването на количествата доставки, какви толкова дълбоки тайни и сенчести интереси се прикриват зад паравана на продължаващия отказ да не се спазва както законът, така и решението на съда, което е влязло в сила", допълва той.