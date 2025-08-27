"Булгаргаз" ще свали допълнително заявената цена на газа за септември

Държавният газов достачвик "Булгаргаз" обяви, че ще свали допълнително цената на природния газ за септември – над заявеното вече намаление пред енергийния регулатор, стана ясно в сряда по време на откритото заседание за обсъждане на предложената тарифа.

Първоначалното предложение беше за 60.99 лв. за мегаватчас, което е под действащата през август стойност от 62.09 лв./МВтч. Сега от дружеството заявиха, че ще предложат за утвърждаване още по-ниска цена – 60.52 лв./MВтч. Или 30.94 евро.

В ценовия микс за септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция", съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат ключова роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз" е осигурил и втечнен природен газ след огранизиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане, посочиха от Кимисията за енергийно и водно регулиране.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за идния месец към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.

Актуалните данни за цената ще бъдат внесени от доставчика на 28 август, същия ден регулаторът ще вземе крайното си решение за газовата цена през септември.