България дава достъп до релсите си на чужди и частни оператори

България дава достъп до релсите си както за чужди, така и за частни жп оператори. Дали ще се престрашат да участват в българската процедура големи международни оператори като германския "Дойче Бан", френския SNCF, испанския Renfe, чешкия RegioJet или италианския Trenitalia, ще стане ясно до края на годината.

В сряда Министерският съвет одобри процедура за избор на пътнически жп превозвачи, която заедно с покупката на нов подвижен състав, е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост.

"Целта на правителството е да превърне жп сектора в гръбнака на обществения транспорт в страната. Конкуренцията няма да бъде просто борба за субсидия, а състезание за по-добро обслужване на пътниците", обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Дори чуждите жп оператори да решат да се включат в търга, сигурно е, че скоро българите няма да могат да се возят на добре познатите влакове интерсити (InterCity) , които пътуват между големи градове в Европа с висока скорост. Причината е, че нямаме нужната жп инфраструктура. Единственият участък, в който влаковете могат да развиват скорост от 160 км/ч, което е с около 100 км/ч по-малко от средната в европейските страни, е между Пловдив и Свиленград. Модернизацията на жп линията София - Пловидв - Бургас тече вече над 10 години, като плановете са да бъде завършена до 2030 г., но не е сигурно.

Процедурата

Процедурата за избор на жп оператори предстои да бъде обявена през следващата седмица в Официален вестник на ЕС, така че всички европейски оператори да имат равен достъп до нея, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, след заседанието на правителството.

Той увери, че са премахнати всички потенциални пречки пред конкуренцията, като за целта страната е разделена условно на три региона. Най-големият е "Западният", който покрива 75% от жп линиите, като в него са включени най-атрактивните линии - тези на дълги разстояния между София и Варна, Бургас, Русе, както и бързите и експерсни влакове.

"Северният" лот обхваща 13.8 на сто от жп линиите. Определян е от жп експерти като изцяло губещ, за който освен "БДЖ Пътнически превози" едва ли ще има други кандидати.

"Южният" лот обхваща 11.2 на сто от жп линиите, но е атрактивен, защото в него са жп линиите, които обслужват Пловдив и са натоварени.

Срокът за подаване на офертите е 3 месеца, така че към края на ноември ще са ясни желаещите и дали ще има конкуренция. Сключването на договорите с избраните изпълнители трябва да стане до 13 декември 2025 г., съгласно поетите ангажименти пред Европейската комисия, посочи Караджов. Те няма да влязат в сила веднага след подписването им, защото ще има период на мобилизация, допълни той.

Операторите ще започнат реалната си дейност година по-късно - от 13 декември 2026 г., а крайната дата е 11 декември 2038 г. За тези 12 години държавата планира да им изплати субсидии от 1.4 млрд. евро без ДДС.

Операторите ще имат достъп до подвижния състав, купен от българската държава след 2009 г. Те ще го ползват безплатно, като собствеността си остава на държавата и след 12 години ще трябва да върнат влаковете, посочи Караджов.

Целият подвижен състав от преди 2009 г. остава на "БДЖ Пътнически превози", като държавната компания ще може да го отдават под наем, каза транспортният министър.

Работнещите в "БДЖ Пътнически превози" в момента ще запазят работните си места, като в същото време новите жп оператори ще имат право да направят оптимизация, заяви Караджов.

От 1 януари 2028 г. се въвеждат и строги критерии по системата бонус малус. Това означава, че операторите, които не предоставят качествена услуга ще бъдат глобявани от държавата. В същото време, тези които изпълняват заложените критерии, ще получават премии, обясни Гроздан Караджов.

Три частни жп лиценза за пътнически превози

Към момента нито един от известните европейски жп оператори публично не е заявил интерес да присъства на българския пазар. Според жп експерти изненада би било, ако някой реши да се включи в надпреварата.

Единствено голям чужд жп оператор може да бъде конкуренция на "БДЖ Пътнически превози" за най-атрактивни "Западен" лот, е единодушната оценка на жп специалистите.

В момента лицензи за пътнически превози имат три частни български жп оператора. Това са пловдивската компания "ПИМК Рейл Експрес", старозагорската "Рейлимпекс" и "Ивкони Експрес".

Никой от тях обаче не е направил постъпки да стане реален оператор на пътнически железопътни услуги, каза Гроздан Караджов.

Но "включването на частни оператори има потенциал да направи нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна", смята транспортният министър.