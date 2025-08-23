България е оазис за израелските туристи, а на Запад се сблъскват с агресия

Блокади и протести по пристанища, демонстрации в защита на Палестина и грубо отношение и нежелание да приемат посетители от Израел. С това се сблъскаха израелските туристи това лято в Гърция. Подобни инциденти през юли и август имаше на островите Родос и Сирос, както и в пристанищния град Волос.

На фона на продължаващата война в Газа и плановете на Израел за пълна окупация на ивицата, международният натиск и напрежение растат, а все по-чести и разпространени стават случаите на недружелюбно и дори агресивно отношение спрямо евреите в немалка част от Европа.

Истории за дискриминация и грубо отношение спрямо израелски туристи в последните седмици има и в други желани дестинации през лятото като Австрия, Италия и Испания. Въпреки че до крайности не се стига, тревожността расте. Редом с това на фокус е и дебатът има ли вълна на антисемитизъм в Европа или това е реакция спрямо продължаващите военни действия на Израел в Газа и съпътстващите ги огромна хуманитарна криза и хиляди цивилни жертви.

Да откриеш сигурност в България

Колкото и странно да звучи, на фона на всички инциденти, черни хроники и вътрешна нестабилност в България, страната е своеобразен оазис за израелските туристи. По данни на Националния статистически институт само през юни тази година близо 10 хил. израелски граждани са посетили страната за почивка. През 2024 г. общият им брой е бил малко над 160 хил., а сигнали за случаи на какъвто и да е вид агресия няма.

"В последно време има изключително малко, ако изобщо има, необичайни инциденти или епизоди, свързани с израелски туристи в България, които са ни били докладвани или са стигнали до нашето внимание по един или друг начин“, коментира пред Mediapool представител на израелското посолство в България.

По думите му има информация за много малко инциденти през последните две години, нито един от които не е включвал физическа агресия или намеса на органите на реда.

"Освен това, след допълнително разследване и по-внимателно проучване, в някои от случаите липсва информация, че те са свързани със събитията в Близкия изток“, каза представителят на посолството.

Той допълва, че израелските туристи продължават да посещават България в големи групи, без да се страхуват или да се налага да скриват израелски или еврейски символи на публични места от съображения за безопасност.

Всъщност един от последните публични инциденти с израелски турист датира от лятото на 2019 г. Причината обаче не е дискриминация или проява на антисемитизъм, а спор относно настаняване в хотелска стая на "Слънчев бряг".

От септември тази година пък баскетболният отбор "Апоел Тел Авив" ще домакинства мачовете си от Евролигата в София, след като се договори със спортното министерство. От израелското посолството очакват хиляди фенове да присъстват на мачовете в София като отбелязват, че нито туристите, нито посолството се тревожи за тяхната безопасност.

От областната дирекция на полицията в морския град Бургас потвърдиха пред Mediapool, че няма никакви сигнали за проблеми с евреи по Черноморието. Те обясниха, че поддържат чести контакти с почетния консул на Израел в Бургас Орлин Мандов, а освен това, след атентата на 18 юли 2012 г., са изключително внимателни, когато става дума за израелски туристи.

Тогава петима израелски и един български гражданин загинаха от сложена в автобус бомба. Двамата съучастници на атентатора Хасан ал Хюсейни, който се самовзриви на бургаското летище в Сарафово - Мелиад Фарах и Хасан ел Хасан бяха осъдени на доживотен затвор без замяна, а Интерпол все още ги издирва с червена бюлетина. Оказа се, че атентатът е дело на радикалната ливанска групировка "Хизбула".

Въпреки доброто отношение, според американския доклад за състоянието на правата на човека в България през 2024 г., публикуван преди седмици, организацията на българските евреи "Шалом" е изразявала опасения от притеснителната ескалация на речта на омразата и антисемитизма в страната. Според "Шалом" те са "маскирани като антиционизъм и неодобрение към Израел", както и опитите за тривиализиране на антисемитизма.

Докладът гласи, че предмети с нацистки символи са широко достъпни за продажба в туристическите райони в цялата страна, а известни личности, включително членове на парламента, са публикували в социалните медии материали, разпространяващи антисемитски възгледи.

Оказва се, че в редица европейски страни расте тревогата от засилваща се вълна на антисемитизъм.

Една тревожна тенденция в Италия

Викове и блъскане се виждат на кадрите от нападение срещу френско еврейско семейство, отишло на почивка в Италия. Искрата за инцидента, разиграл се на бензиностанция на магистрала край Милано, се оказала кипата на шестгодишно момче. Опасенията обаче са, че това не е изолиран случай, а част от тревожна тенденция в Италия и Европа.

"Нападението срещу френско семейство, само защото е еврейско, придружено от викове "Свободна Палестина", показва за пореден път, че антисемитизмът в страната ни расте", коментира директорът на музея на еврейската бригада в Милано Давиде Романо, цитиран от италианската медия Il Sole 24 Ore.

По думите му сред италианските евреи расте чувството, че те са хора втора ръка и трябва да ограничават публичните си изяви и контакти.

И Романо, и председателят на федерацията на асоциациите между Италия и Израел Бруно Газо призовават властите да вземат мерки към растящия според тях антисемитизъм в Италия. Според Газо нападението над френското семейство е "резултат от срамен климат на омраза, който системно се насажда срещу евреи и израелци".

Въпреки че няма множество отличителни случаи на насилие, обществената атмосфера става все по-напрегната. В Болоня, Неапол и Флоренция пропалестински групи са организирали акции пред хотели и ресторанти с призив израелските туристи да преосмислят престоя си, обвинявайки ги, че "непряко подкрепят геноцида в Газа". По време на културни и музикални събития пък е имало протести срещу артисти или лектори, възприемани като близки с Израел.

Част от еврейските организации в Италия определят всички тези събития като прикрита форма на антисемитизъм. Редица италиански активисти и интелектуалци обаче отхвърлят това тълкуване, твърдейки, че терминът "антисемитизъм" се използва за заглушаване на легитимни политически протести срещу военните действия на Израел. Те отбелязват, че приравняването на пропалестинска солидарност с антисемитизъм е подвеждащо и рискува да обезцени истинските престъпления от омраза.

Има ли дискриминация в Австрия?

В Австрия дълго време не е имало никакви случаи на напрежение или агресия спрямо израелски туристи. През лятото обаче няколко отделни случая нарушават спокойствието. Израелска двойка отива на къмпинг в Тирол и, по разказа им в социалните мрежи, собственикът на мястото променил отношението си, след като видял паспортите им и е заявил, че няма място за израелци.

В телевизионно интервю обаче собственикът отрича подобни обвинения и твърди, че двойката е нарушила правилата в къмпинга и това е причината да бъдат върнати, както се е случвало и с други гости, а националност или религия за него нямали значение.

За подобен случай, но във Виена разказва и музикантът от Израел Амит Пелед, който бил в там за международна лятна музикална академия. Той бил в пицария с двама приятели евреи и след като поръчали, сервитьорът ги попитал на какъв език говорят. Когато разбрал, че клиентите говорят на иврит, той им обявил, че няма да бъдат обслужени.

Собственикът на заведението обаче отрича случката и заявява, че това "не е вярно", а според медийни публикации дори е поканил тримата да хапнат в заведението.

Държавният секретар, отговарящ за борбата с антисемитизма, определи случая като срамен тревожен сигнал, а канцлерът и вицеканцлерът на Австрия Кристиан Щокер и Андреас Баблер осъдиха предполагаемия случай на дискриминация в столицата.

"Антисемитизмът няма място в нашата страна – нито с думи, нито с дела", написа Щокер в социалната мрежа X.

Antisemitismus hat in unserem Land keinen Platz – nicht in Worten, nicht in Taten. Jüdisches Leben ist Teil Österreichs und unserer demokratischen Grundwerte.

Wer Menschen wegen ihrer jüdischen Identität ablehnt, stellt sich gegen das Fundament unserer Gesellschaft. https://t.co/q3qUk4VVIo — Christian Stocker (@_CStocker) July 28, 2025

По думите на вицеканцлера "евреите трябва да могат да живеят в сигурност и без антисемитизъм, а дискриминацията срещу туристи от Израел също е недопустима".

Инциденти и в Испания

В Испания се отчита ръст на инцидентите, свързани с евреи след началото на войната в Газа, започнала след атаката на терористичната групировка "Хамас" над Израел на 7 октомври 2023 г.

Според испанското издание ABC пресен случай на дискриминация е имало в град Виго, където група израелски туристи са изгонени от ресторант с викове: "Махайте се! Вие убивате Палестина!".

След като видеото добило популярност, собственикът на заведението заявил, че реакцията му била провокирана от "провокативното и агресивно поведение" на туристите, които според него започнали да скандират лозунги в подкрепа на Израел в момент на засилено международно напрежение заради бомбардировките над Газа.

Протести срещу израелски военнослужещи, дошли на ваканция в Ибиса, е имало пък на летището в испанския курорт. Има сигнали и за вандалски прояви срещу синагоги, като съдът в Мадрид осъди мъж на шест месеца затвор заради изрисувана свастика пред синагога.

Еврейските общности в страната осъждат всички подобни прояви, а властите в Испания се опитват да разграничат политическата критика към Израел и нападенията срещу отделни израелски граждани. За да предотварят атаки срещ еврейската общност, е засилено наблюдението над синагоги и събития на общността.

Някои представители на евреите в Испания обаче алармират, че определени протести носят антисемитски елементи, особено когато критиката към политиките на държавата Израел преминава в общи лозунги срещу еврейското население.

Федерацията на еврейските общности в Испания излезе с няколко позиции през последните месеци, предупреждавайки за ръст на речта на омразата. Тя призова за ясно разграничение между легитимната защита на палестинските права и антисемитизма.

Същевременно подобно на ситуацията в Италия, активистите твърдят, че протестите им са насочени срещу израелската политика, а не срещу еврейската идентичност.

Съобщава се и за натиск срещу испански компании, работещи с израелската държава. От есента на 2024 г. стоките, внасяни от Израел, се обозначават с различни етикети, за може потребителите да знаят дали те се внасят от окупирани от Израел територии. Целта била да има повече яснота и прозрачност какви стоки купуват испанците и дали така не допринасят за действия, които всъщност не подкрепят. Според активисти подобни прояви не са антисемитски знак, а начин да се отнемат средства и легитимност от съучастниците в една несправедливост.

Изглежда обаче, че докато не се намери изход от войната в Близкия изток, напрежението ще расте, търпението ще се изчерпва, а границата между крайностите ще става все по-тънка.

Тази статия е създадена в рамките на проект PULSE, европейска инициатива, която подкрепя трансграничното журналистическо сътрудничество. По нея са работили: Радослав Александров (Mediapool.bg, България); Davide Madeddu (Il Sole 24 Ore, Италия); Kim Song Hoang( Der Standart, Австрия); Ana Somavilla (El Confidencial, Испания)