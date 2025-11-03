България е сред държавите в ЕС с висок дял на работещите бедни

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, показват данни на Евростат. В изследването на статистическата служба на ЕС се посочва, че рискът от бедност не засяга само безработни лица или такива с ниска заетост, а и такива, хора, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.
През 2024 г. 11.8 на сто от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8.2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13.4 на сто), Испания (11.2 на сто) и Гърция (10.7 на сто).
По данни на Евростат, рискът от бедност при мъжете в България е бил 13 на сто, докато при жените – 10.4 на сто. Разликата между половете от 2.6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9 на сто) спрямо жените (7.3 на сто).
За сравнение, най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2.8 на сто), Чехия (3.6 на сто) и Белгия (4.3 на сто).
Показателят „риск от бедност при заетите“ включва лица, които са наети или самонаети и живеят в домакинства, чиито разполагаеми доходи са под 60 на сто от медианния за страната.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
