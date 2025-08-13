България гони абсолютен рекорд по имотни сделки за година

Общо 66 803 сделки с недвижими имоти са вписани от Агенция по вписванията за първите 6 месеца на 2025 година, като броят на сделките е с 30% по-голям спрямо същия период на миналата година, обяви правосъдният министър Георги Георгиев.

Дори в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 000 акта само за месеците юни и юли.

“Очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенция по вписванията“, казва Георгиев.

Във вторник той е направил проверка на място на организацията на работния процес в Агенцията по вписванията и е разпоредил да започне прехвърляне на задачи от офиса на Агенцията по вписванията в София към към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната.

“Интересна е тенденцията, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем“, казва Георгиев.

Той казва, че до края на седмицата Агенция по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър (ИИСКИР) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това е стъпка за предотвратяване на имотните измами.

В средата на юли излязоха данните на Евростат, които показват, че България заема второ място в ЕС по ръст на цените на жилищата през първото тримесечие на 2025 г. със скок от 15.1 на сто спрямо същия период през 2024 г.

Преди България е единствено Португалия, където имотите са поскъпнали c 16.3 на сто на годишна база. Средният ръст за ЕС е 5.7%, което поставя страната ни в групата на най-динамичните пазари на недвижими имоти в Европа.

Бумът на цените на имотите в България е особено осезаем в големите градове. София неизменно е най-скъпото място за живеене у нас.

Според водеща платформа за недвижими имоти, в началото на 2025 г. средната цена на жилище в столицата варира между 1500 и 1900 евро за квадратен метър в зависимост от локацията, вида строителство и състоянието на имота. В някои квартали цените дори надхвърлят 2000 евро на кв.м. Въпреки това, на отделни места вече се наблюдават признаци на стагнация или лек спад - най-вече при панелните жилища и имотите в крайните райони на града с ограничен достъп до обществен транспорт.

След София, най-голям интерес привлича Пловдив, където средната цена на имот варира между 1100 и 1400 евро/кв. м.

Варна е вторият най-скъп град след София като средните стойностите са между 1200 и 1600 евро/кв.м, а в Бургас - между 1000 и 1300 евро/кв. м.

В по-малките населени места, обаче цените остават сравнително достъпни, което привлича хора, търсещи спокойствие или възможност за инвестиция извън големите урбанизирани центрове.

Според анализатори, сред факторите, които подклаждат имотния бум у нас са сравнително ниските лихви по ипотечните кредити. Към месец май 2025 г. средните им стойности се движат между 2.60% и 4.20% за стандартни ипотечни заеми в левове.

Влияние оказва също и демографският натиск в големите градове от студенти, чужденци и работници от провинцията, които увеличават търсенето. Катализатор на ценовия ръст в момента е и страхът на хората от загуба на спестявания при присъединяването ни към еврозоната. Като цяло обаче преобладават очакванията, че еврото ще стабилизира пазара, а прогнозите са цените да продължат да растат през следващите години, но значително по-плавно и предвидимо.

В момента покупките на жилища в София се случват по-бързо от отдаването им под наем, което е рядко наблюдаван феномен през последното десетилетие.