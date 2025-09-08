България и Черна гора се договориха за директни полети

Споразумение за сътрудничество в авиацията и откриване на директни полети между двете страни подписаха в понеделник вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич, Това стана по време на започналата двудневна визита на министър-председателя Росен Желязков и водената от него делегация в Подгорица.
„Това е първата важна стъпка за откриването на директна въздушна линия между нашите две държави, като амбицията ни е тя да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът Караджов.
За подготовката на линията вече е създадена съвместна експертна работна група с участието на транспортните министерства, авиационните администрации, летищните оператори, както и авиопревозвач от черногорска страна.
България ще окаже пълно съдействие на всеки авиопревозвач, който желае да извършва директни полети между двете страни, допълва се в съобщението.
„Българските летищни оператори предлагат схеми за стимулиране на въздушни превозвачи, които стартират нови дестинации. Превозвачи от Черна гора биха могли да се възползват от тези стимули“, допълва Караджов.
Двамата министри са обсъдили и засилването на транспортната свързаност в региона, с акцент върху ускоряването на инфраструктурните проекти. Българската страна представи своя опит при концесионирането на обекти от транспортната инфраструктура – включително пристанища и летища, който може да бъде полезен за партньорите от Черна гора.
Темата със свързаността бе коментирана като изключителн оважна преди това от премиера Росен Желязков.
