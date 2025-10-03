България и още три държави запазват по-ниските такси на газовия транзит до Украйна

Газовите оператори на България, Гърция, Румъния и Молдова ще поискат от регулаторите на четирите държави да одобрят удължаване до октомври 2026 г. на по-ниските с 25 на сто такси за пренос на природен газ през техните мрежи до Украйна. Това съобщиха от "Булгартрансгаз" в петък.
За това са се разбрали дружествата на среща на компаниите в гръцката столица Атина, в която участва изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов.
Специалният маршрутен продукт през четирите държави бе задействан през юни и бепредвиден да работи до октомври, за да може Украйна да осигури част от необходимите количества природен газ от разнообразни източници, включително от САЩ и други за предстоящия зимен сезон. Страната, която повече от три години се брани от нападението на Русия, има нужда от поне 4 млрд. куб. М през зимата, като от Гърция през България, Румъния и Молдова до Украйна прогнозните количества са до 1 млрд. куб. м газ в по-доходоносния период юни-октомври. Сега намерението е намалените такси да важан и за новата газова година.
"Разработеният в дух на солидарност с Украйна продукт, е реална мярка за подобряване енергийната сигурност и гарантиране на достъпни енергийни доставки. По този начин Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници, включително и от САЩ, в изпълнение на политиката за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в региона", коментира Малинов в съобщението на "Булгартрансгаз". По думите му механизмът, предложен на регионалния пазар по прозрачен и недискриминационен начин, позволи резервации на капацитет по маршрута от Гърция, през България, Румъния и Молдова, до Украйна на конкурентни цени.
Удължаването на действието на маршрута е предложено на база на обратната връзка, получена през последните месеци от участниците на пазара. В рамките на срещата операторите подписаха съвместно писмо до регулаторите в съответните държави, с което призовават за срочно одобрение на продукта.
"Решението, което предлагаме ще допринесе в значителна степен за намаляване риска от потенциална енергийна криза в Украйна, както и за преодоляване негативните последици за регионалния пазар - на газ и електроенергия през предстоящия зимен сезон и следващия нагнетателен сезон", каза Владимир Малинов. "Маршрутният продукт се основава на използването на диверсифицирани източници на газ в съответствие с европейските правила и изисквания за конкуренция, устойчивост и солидарност", допълва той.
Владимир Малинов е провел също така среща с представители на посолството на САЩ в Атина и ги е запознал с напредъка по Вертикалния газов коридор, както и с подробности по маршрутния продукт.
