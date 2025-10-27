 Прескочи към основното съдържание
България и "Райнметал" форсират завода за барут и снаряди

България и "Райнметал" форсират завода за барут и снаряди
България и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят във вторник началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.
 
Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България.
 
България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE. 
 
Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди (стандарт на НАТО) и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
 
Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места.
 
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне.
 
От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.
 
 
Наскоро стана ясно, че интерес към изграждането на завод за барут има и “Арсенал“ (Казанлък).

отбрана боеприпаси Райнметал барут SAFE
