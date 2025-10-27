България и "Райнметал" форсират завода за барут и снаряди

България и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят във вторник началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

Проектът ще се движи от германската компания, която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България. България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди (стандарт на НАТО) и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне.

От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.