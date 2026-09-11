България иска да вземе под наем осем стари F-16 от Нидерландия

Военното министерство е поискало от Нидерландия да наеме до осем самолета F-16 за период до 2030 година, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Toй специално се срещна с посланика на Нидерландия у нас Артур ден Хартог, но засега няма отговор на българското запитване.
"Изпратили сме запитване към нидерландската страна от носно възможността да наемем до 8 самолета F-16 за период до 2030 г. и очакваме вашия отговор", каза Стоянов.
Той припомни успешната съвместна мисия на българските и нидерландските Военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 г. и отправи покана за реализирането на нова съвместна мисия.
Тогава в България нидерландски изтребители F-35 заради напрежението с Русия.
В момента България отново среща сериозни затруднения да пази сама въздушното си пространство, тъй като разчита само на старите съветски самолети МиГ-29, от които летят единични бройки.
Искането на помощ от съюзниците е нормална практика в НАТО.
България закупи за над 2.5 млрд. долара от САЩ общо 16 нови F-16 Block 70, като 8 вече са доставени у нас. Военновъздушните сили обаче се нуждаят поне от още две години, за да усвоят новите машини. Доставката на следващите осем изтребителя се забави и се очаква през 2030 година.
България пропусна възможност да получи F-16 втора ръка от Нидерландия на политическа цена, ако беше помогнала на Украйна с МиГ-29.
Румъния, например, получи 18 изтребителя F-16 от Нидерландия на символичната цена от 1 евро.
България изпрати запитване за F-16 втора ръка и до САЩ, където се оказа, че няма налични. Същата е ситуацията и с шведски изтребители втора ръка "Gripen".
От МО съобщиха, че по време на срещата с посланика е станало ясно, че първият от общо седем кораба тип "минен ловец“, които България ще получи от Нидерландия и Белгия, се очаква да пристигне у нас най-късно през октомври.
Корабите бяха придобите на символична цена, но България ще трябва да ги ремонтира.
Отказа да помогнем на Украйна тогава ни излиза скъпо сега. Но и при това правителство самолети не ни трябват. Те се колаборират с единствените, обявили България за неприятелска държава.
За мен цялата история с модернизацията на ВВС а една чорба от некадърност,корупция и саботаж в зависимост кой я забърква-сдс-бсп--герб а сега и зеления чорап.
И така да е - не всеки става за плочкаджия. Това е занаят с достойно заплащане недостъпен за дъърти чаантаджии дето уш летели нам колко си часа по време на следобедната си дрямка.
Гушат се, викаш. Аууу! Той един плочкаджия вади повече от двама фърчолетаджии :):):)
Дъъртите червени диирниици вероятно ще си поръчат някой да им смени управлението с такова от МИГ за да могат да продължат да се гушат с надписани измислени летателни часове ... хем ще съботират снабдяването на Украйна и с МИГ и с F16 - тогава ще им пратим руските тролове тип F16 и други...
Да обясним каква е кондиката. Търси си под вола теле за да се бави въвеждането на въоръжение на доставените нови 8 бр. F-16. Пита се Нидерландия сега защото тя вече обяви, че ще предостави всичките си F-16 на Украйна. Гениално измислено! Май е верен стария лаф, че кога Господ раздавал акъла нашите военни са били на учение.
Е, за кво са ни? Нали вече си имаме 8 и се чудим какво да ги правим. Те узбеките са обещаващи, но за тия пари предпочитат за въртят геврека :) --- Те F-16-ките ни са като бутилката от кока кола от "Боговете сигурно са полудели" :):):)
Питаме само където е сигурно, че ще ни откажат.
България отдавна го иска, но кАмАндиритЭ на българските ВВС не искат. . . Ше измислят сега начини и тия Ф16-ки да саботират. . . Хеле па след като нЭкой наш радЭв-ец се сети, че точно тия Ф16-ки (плюс датските) изплющяха всичките!!! сръбски миг29-ки (повечето - преди дори да литнат) през 1999 ;-) . . . А истинската причина да ги "поискаме" е да осуетим даването им на Украйна ;-) . . . Демек - радевото правителство преминава към открита военна (предателска) логистика (и стратегия, и тактика, и пропедевтика) в полза на врага (русиъ). . .