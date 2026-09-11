България иска да вземе под наем осем стари F-16 от Нидерландия

Военното министерство е поискало от Нидерландия да наеме до осем самолета F-16 за период до 2030 година, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Toй специално се срещна с посланика на Нидерландия у нас Артур ден Хартог, но засега няма отговор на българското запитване.

"Изпратили сме запитване към нидерландската страна от носно възможността да наемем до 8 самолета F-16 за период до 2030 г. и очакваме вашия отговор", каза Стоянов.

Той припомни успешната съвместна мисия на българските и нидерландските Военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 г. и отправи покана за реализирането на нова съвместна мисия.

Тогава в България нидерландски изтребители F-35 заради напрежението с Русия.

В момента България отново среща сериозни затруднения да пази сама въздушното си пространство, тъй като разчита само на старите съветски самолети МиГ-29, от които летят единични бройки.

Искането на помощ от съюзниците е нормална практика в НАТО.

България закупи за над 2.5 млрд. долара от САЩ общо 16 нови F-16 Block 70, като 8 вече са доставени у нас. Военновъздушните сили обаче се нуждаят поне от още две години, за да усвоят новите машини. Доставката на следващите осем изтребителя се забави и се очаква през 2030 година.

България пропусна възможност да получи F-16 втора ръка от Нидерландия на политическа цена, ако беше помогнала на Украйна с МиГ-29.

Румъния, например, получи 18 изтребителя F-16 от Нидерландия на символичната цена от 1 евро.

България изпрати запитване за F-16 втора ръка и до САЩ, където се оказа, че няма налични. Същата е ситуацията и с шведски изтребители втора ръка "Gripen".

От МО съобщиха, че по време на срещата с посланика е станало ясно, че първият от общо седем кораба тип "минен ловец“, които България ще получи от Нидерландия и Белгия, се очаква да пристигне у нас най-късно през октомври.

Корабите бяха придобите на символична цена, но България ще трябва да ги ремонтира.