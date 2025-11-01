България може да поиска от САЩ изключение от санкциите срещу "Лукойл"

България проучва възможността да поиска освобождаване от санкциите на САЩ срещу "Лукойл", които може да засегнат тежко рафинерията в Бургас, докато американският президент Доналд Тръмп вече отхвърли подобно искане от своя приятел Виктор Орбан. Това се казва в анализ на "Политико", позовавайки се на запознати с темата в София.

Българските власти имат опасения, че мерките ще причинят сериозен недостиг на гориво и популистка реакция в цялата страна, допълва изданието.

Информацията на “Политико“ показва, че българското правителство обмисля да послуша съветите на Българската петролна и газова асоциация, която настоява, че санкциите на САЩ могат да не засегнат “Нефтохим“ и българския петролен пазар.

Преди ден, в интервю за Mediapool, председателят на асоциацията Светослав Бенчев обясни, че руската рафинерия в България работи на загуба и затова не оказва влияние върху осигуряването на финансови потоци към Русия.

"По-скоро санкциите на САЩ се отнасят до компаниите, които осъществяват продажби на суров петрол, и които вероятно влияят на финансовия поток", каза той.

В съобщението на департамента OFAC към американското финансово министерство, който налага санкции, изрично се казва, че те се отнасят до всички задгранични компании, в които "Лукойл" и "Роснефт" имат над 50% собственост.

“Лукойл Нефтохим“ наистина записа загуба от 107 милиона евро за миналата година след като имаше рекордна печалба през 2023 година, но тъй като рафинерията обикновено работи на ишлеме, печалбата може да остава за офисите на "Лукойл" във Виена и Швейцария.

Другата важна експертна позиция в България е на Центъра за изследване на демокрацията. В интервю за Mediapool енергийният експерт на ЦИД Мартин Владимиров призова държавата възможно най-бързо да поеме контрола върху рафинерията, да поиска отсрочка от санкциите на САЩ като Германия и да продаде бизнеса на “Лукойл“ на стратегически западен инвеститор.

Засега българското правителство не дава знак, че смята да послуша съветите на ЦИД. На този фон Германия вече получи отсрочка от 6 месеца за рафинерията на “Роснефт“ в Швед, но тя се контролира от държавата, а не от руската компания.

Междувременно "Лукойл" съобщи, че има споразумение с компанията "Гунвор" за продажба на всичките си задгранични активи, попаднали под санкциите. Част от него било условието да не се преговаря с други потенциални кандидати. Изчаква се одобрението или отхвърлянето на този вариант от Бюрото за контрол над чуждестранните активи на САЩ (OFAC).

Рафинерията в Бургас не само доставя до 80% от горивото в България, но и през годините е хвърляла огромна икономическа сянка върху страната, като съоръжението преди това е било свързвано с използване на вратички в санкциите на ЕС, обяснява още "Политико".

Публичната информация за 2023 година сочи, че двете най-големи компании на “Лукойл“ в България са реализирали обороти за над 15 милиарда лева, което е близо 8% от БВП на страната.

“Политико“ съобщава, че правителството на Росен Желязков е загрижено, че банките ще се оттеглят от финансирането и обслужването на фирмите на "Лукойл" в България. Това означава прекратяване на работата на рафинерията, невъзможност за покупка на гориво от множеството бензиностанции на “Лукойл“, масов недостиг на гориво, протести и колапс на кабинета.

Това би засилило подкрепата за българския президент Румен Радев — фигура, която някои смятат за проруска и която публично е предложила идеята за сформиране на нова политическа партия, допълва изданието.

Изданието цитира и бившия министър на околната среда Юлиан Попов, според когото правителството е "неправилно подготвено" и му липсва "план за действие при извънредни ситуации" за излизането на “Лукойл“. Ако не се намери решение, това прави вероятен недостига на гориво, казва още той.

Юлиан Попов също смята, че правителството сега трябва да поеме оперативния контрол над рафинерията с подкрепата на "международен комитет" от чуждестранни юристи и експерти, които могат да помогнат на София да управлява стратегическото съоръжение.