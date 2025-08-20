България обеща помощ на Украйна за справедливи преговори и европейска интеграция

Българското правителство за пореден път подкрепи Украйна, като обеща помощ за европейската ѝ интеграция, на действията на Киев спрямо националните малцинства.
Премиерът Росен Желязков каза по време на видеоконферентния му разговор с украинския премиер Юлия Свириденко, че преговорите за мир “трябва да се основават на принципите на справедливост, суверенитет и гаранции за сигурност, като се гарантира, че мирът не е просто отсъствие на война, а основа за дългосрочната стабилност, сигурност и просперитет на Европа и Украйна“.
“Министър-председателят Росен Желязков потвърди неотменната подкрепа на България за Украйна в контекста на войната. Приветстваме всички усилия, насочени към осигуряване на трайно решение, включително чрез твърдия ангажимент на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна“, посочи Желязков, цитиран от правителствената информационна служба.
“България е сред най-силните и активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна, основана на принципа на собствените заслуги. Готови сме да помогнем на Киев по европейския път, като споделим ценен опит в интеграционния процес“, добави българският премиер.
Той приветства силната ангажираност на Украйна по отношение на ключовите реформи, свързани с ЕС и отбеляза “значението на украинския план за действие относно националните малцинства, като го счита за незаменим компонент за откриване на първата преговорна глава“.
"Бъдещето на Украйна е в ЕС, европейската интеграция е гаранция за просперитет в целия регион. България подкрепя решението за отваряне на първи преговорен клъстер“, посочи Желязков.
