България отбелязва 141-ата годишнина от Съединението

България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
Център на тържествата е Пловдив, където на днешната дата през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България.
"Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла", каза Калоян Станчев, уредник в Исторически музей, Пловдив.
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8 коментара
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Всяко нещо с времето си. Тогаз обединение. Сега разединение, както е редно да бъде. Какво общо може да има народът с привнесена зараза и присламчили се крадци на история, че и морализатори отгоре?
Респект за Героите и тяхната Саможертва за да бъде възможно всичко това! Мир на Душите им!.. Слава на Господ!
Никога досега, България не е била по - разделена. Бърка им дълбоко на болшевиките и до днес.
Честит празник! Със Съединението успяваме да надмогнем заложения в "Санстефанския договор" руски императив "да няма голяма Българска държава на Балканите..." . . . А членуваното редно числително в заглавието правилно се изписва "141-вата"
Честит празник! Въпреки Русия!
Честит празник! Съединението от 1885 г. е факт благодарение на БТЦРК, волята на българското общество и личния риск на княз Александър I Батенберг, който рискува короната си. Това е изцяло самостоятелен акт, извършен без външна подкрепа и в разрез с волята на Великите сили.Исторически факт е, че най-остро срещу българското обединение реагира Руската империя. В опит да го осуети, Александър III изтегля руските офицери и оставя армията ни без висше командване точно преди нападението на Сърбия. Тази „братска загриженост“ има съвсем прагматична цел — България да претърпи военен разгром като наказание за това, че постави националния си интерес пред чуждите имперски планове.
Честит празник, българи! Въпреки Русия! ;)
"Ако и да не постигнем някакво съединение, то отърването от руските окупатори е вече печалба, едно велико благо"..... Поздрав от Захари Стоянов към нашенските москали...