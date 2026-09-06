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България отбелязва 141-ата годишнина от Съединението

8 коментара
Сн. БГНЕС, архив

България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Център на тържествата е Пловдив, където на днешната дата през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България.

 "Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла", каза Калоян Станчев, уредник в Исторически музей, Пловдив.

Кулминацията на честванията е тържествената заря-проверка, която ще започне в 20:30 часа на площад "Съединение" в Пловдив.
 
Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, заяви министър-председателят Румен Радев.
 
На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът. 
 
 
След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на две територии - Княжество България и останалата в пределите на Османската империя Източна Румелия. Идеята за обединение на българските земи се заражда още тогава, но по различни причини тя не е осъществена до 1885 г.
 
В началното на 1885 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТЦРК) с председател Захари Стоянов. Комитетът поема инициативата за Съединението и създава план за осъществяването му. Първоначално било предвидено акцията да се осъществи с средата на септември.
 
На 6 септември 1885 г. обаче войски, разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Данаил Николаев и четата на Чардофон Велики (Продан Тишков), влизат в града, обкръжават конака и арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който съдейства за осъществяването на съкровеното българско желание.
 
Провъзгласява се Съединението на Източна Румелия с Княжество България. В Пловдив е образувано временно правителство начело с Георги Странски, което поема управлението до пристигането на княз Александър I на 9 септември 1885 г.

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Съединението
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8 коментара

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  1. dabedabe
    #8

    Всяко нещо с времето си. Тогаз обединение. Сега разединение, както е редно да бъде. Какво общо може да има народът с привнесена зараза и присламчили се крадци на история, че и морализатори отгоре?

  2. DJ Mullar
    #7

    Респект за Героите и тяхната Саможертва за да бъде възможно всичко това! Мир на Душите им!.. Слава на Господ!

  3. nsnikolov77
    #6

    Никога досега, България не е била по - разделена. Бърка им дълбоко на болшевиките и до днес.

  4. Bлaдo
    #5

    Честит празник! Със Съединението успяваме да надмогнем заложения в "Санстефанския договор" руски императив "да няма голяма Българска държава на Балканите..." . . . А членуваното редно числително в заглавието правилно се изписва "141-вата"

  5. Старшина Кемтрейлс - Топ Пън
    #4

    Честит празник! Въпреки Русия!

  6. Кая
    #3

    Честит празник! Съединението от 1885 г. е факт благодарение на БТЦРК, волята на българското общество и личния риск на княз Александър I Батенберг, който рискува короната си. Това е изцяло самостоятелен акт, извършен без външна подкрепа и в разрез с волята на Великите сили.Исторически факт е, че най-остро срещу българското обединение реагира Руската империя. В опит да го осуети, Александър III изтегля руските офицери и оставя армията ни без висше командване точно преди нападението на Сърбия. Тази „братска загриженост“ има съвсем прагматична цел — България да претърпи военен разгром като наказание за това, че постави националния си интерес пред чуждите имперски планове.

  7. Мазен Кумунис
    #2

    Честит празник, българи! Въпреки Русия! ;)

  8. Антон
    #1

    "Ако и да не постигнем някакво съединение, то отърването от руските окупатори е вече печалба, едно велико благо"..... Поздрав от Захари Стоянов към нашенските москали...

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