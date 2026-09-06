България отбелязва 141-ата годишнина от Съединението

България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Център на тържествата е Пловдив, където на днешната дата през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България.

"Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла", каза Калоян Станчев, уредник в Исторически музей, Пловдив.

Кулминацията на честванията е тържествената заря-проверка, която ще започне в 20:30 часа на площад "Съединение" в Пловдив.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, заяви министър-председателят Румен Радев. На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът.