България отказа екстрадиция на руснак заради опасност за човешките му права

Варненският апелативен съд е отказал окончателно да екстрадира в родината руснак, издирван по обвинение в измама. Основният мотив е, че има риск от погазване на човешките му права.
Рубен А. е в България заедно с майка си и баща си, разбира се от съобщението. Двамата също са издирвани от руските власти като българският съд вече е отказал екстрадиция на майката.
Прокуратурата е настоявала Рубен А. да бъде екстрадиран, става ясно от съобщението. Държавното обвинение се е позовало на договор за правна помощ между България и СССР от 1975 г.
Този договор е неприложим, установил е съдът. Вместо него важи Европейската конвенция за екстрадиция. Освен това Руската федерация не може да гарантира спазването на човешките права.
От март 2022 г., т.е. няколко месеца след нахлуването в Украйна, членството на Русия в в Съвета на Европа е прекратено. От септември същата година Русия не е част от високодоговарящите страни по Конвенцията за защита на правата на човека.
"Тези факти обосновано водят до извода, че ще се препятства юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека по жалби за нарушени права по Конвенцията за правата на човека от страна на граждани на Русия. По този начин ще се изключи възможността за контрол върху спазването на правата, включително на задържаните в местата за лишаване от свобода. По свои дела Европейският съд за правата на човека през последните 10 години е установил тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изчезвания, изтезание и друго нечовешко отношение към лишените от свобода, и липса на ефективно разследване", посочва варненският съд.
Браво на съдиите и позор за прокурорите, които са за изхвърляне от правосъдието!