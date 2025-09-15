 Прескочи към основното съдържание
България отказа екстрадиция на руснак заради опасност за човешките му права

6 коментара
Съдебната палата във Варна. Снимка: Mediapool


Варненският апелативен съд е отказал окончателно да екстрадира в родината руснак, издирван по обвинение в измама. Основният мотив е, че има риск от погазване на човешките му права.

Рубен А. е в България заедно с майка си и баща си, разбира се от съобщението. Двамата също са издирвани от руските власти като българският съд вече е отказал екстрадиция на майката.

Прокуратурата е настоявала Рубен А. да бъде екстрадиран, става ясно от съобщението. Държавното обвинение се е позовало на договор за правна помощ между България и СССР от 1975 г.

Този договор е неприложим, установил е съдът. Вместо него важи Европейската конвенция за екстрадиция. Освен това Руската федерация не може да гарантира спазването на човешките права.

От март 2022 г., т.е. няколко месеца след нахлуването в Украйна, членството на Русия в в Съвета на Европа е прекратено. От септември същата година Русия не е част от високодоговарящите страни по Конвенцията за защита на правата на човека.

"Тези факти обосновано водят до извода, че ще се препятства юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека по жалби за нарушени права по Конвенцията за правата на човека от страна на граждани на Русия. По този начин ще се изключи възможността за контрол върху спазването на правата, включително на задържаните в местата за лишаване от свобода. По свои дела Европейският съд за правата на човека през последните 10 години е установил тежки нарушения на правата на човека, включително случаи на изчезвания, изтезание и друго нечовешко отношение към лишените от свобода, и липса на ефективно разследване", посочва варненският съд.

Ключови думи

съд Варна руснак Екстрадиция
6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. dabedabe
    #6

    И на архива не му е мястото там. Трябва да се отвори площада, да се даде въздух и на операта. И повече зеленина и пейки. Че както е тръгнала, Варна върви към задушаване с нацвъканите все по-нагъсто паралелепипеди. Срамота! Една шепа държава не можем да подредим, заради шепа крадци. Трябва да се спре алчната строителна мафия, защото ще затрие нацията!

  2. Bлaдo
    #5

    не съм в грешка, пЭкЭ... - 20-те хиляди, които споменавам, са тук само новите! (последните 3 години) руски бежанци (дезертьри от ОЧА-та)... ... А членовете на "българските" ;-) НПО-та "Асоциация на рускоезичните собственици на недвижими имоти в Република България "альоша"" (рег. 2010 г.) и "асоциация на рускоезичните собственици на движимо и недвижимо имущество в РБ "кремл"" (рег. 2012, пререг. 2018 г.) са над 100 000 (сто хиляди). И други има... ... ... ... ... А за това, че трябва да НЕ се допускат руски поганци из Европа и тепърва да почваме масово да ги гоним, си прав :-))) ...

  3. РК
    #4
    Отговор на коментар #2

    Ха ! Ха! В голяма грешка си с бройката на руските орки у нас, Владо !
    копирам ти част от вчерашния форум по повод дискусията в ЕС за забрана или ограничена квота за издаване на шенгенски визи за руснаци:

    Никакви квоти, пълен бараж! Ясно е на всички, че блатният павиан човек няма да стане. Освен на някои идиоти в ЕС иотвъд океана.

    12 септември 2025 19:16 #7
    Отговор на коментар #4

    Няма ли да бъде по-резултатно вместо да променяме законодателството си да ЕКСТРАДИРАМЕ всички руски навлеци,

  4. dabedabe
    #3

    Тази грозна постройка не беше толкоз висока преди. Набъбна заради развъждането на специалистите прависти. Да им вдигат по-скоро небостъргача до затвора и да освобождават тая сграда. Нямат тоз авторитет да обитават центъра. Този терен трябва да се разчисти и да се разшири миниатюрната градинка на цар Калоян.

  5. Bлaдo
    #2

    да стои тука и ДА РАБОТИ! - нека произвеждат български БВП руските бежанци (предимно са дезертьори от пунин-ската си мобилизация...) в България... - над 20000 са...

  6. мунчо в затвора!
    #1

    Браво на съдиите и позор за прокурорите, които са за изхвърляне от правосъдието!

