 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

България отрече да е изпращала хеликоптери в помощ на Украйна

4 коментара
Ми 24, ВВС
Министерството на отбраната не е изпращало в Украйна никакви хеликоптери, съобщи военният министър Атанас Запрянов в отговор на парламентарен въпрос. 
 
От “Възраждане“ са поискали информация заради съобщения, според които щурмови самолети Ми-24 са били товарени в украински транспортен самолет на летище Пловдив. 
 

Още по темата

България готви още военна помощ за Украйна

България готви още военна помощ за Украйна

Украйна прояви интерес към български хеликоптери Ми-24 към Украйна, но впоследствие излезе официална информация, че се отказва от тях. 
 
България разполага с пет хеликоптера Ми-24, като в последните години летят единично бройки. 
 
След избухването на войната поддръжката на хеликоптерите Ми-24 и Mи-17 стана изключително трудна.
 
България вече помогна на Киев с БТР-и, които не бяха в добро състояние, и с неизправни зенитни ракети.

Ключови думи

Запрянов Ми 24
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Da go duha puttio
    #4

    Ехххх тъкмо дъртата либер..стия във форума ама ама да получи ер..кция и ... пак им се размина. Така като стане значи...

  2. Svetlin 1
    #3

    Изпратила е!

  3. ABV
    #2

    O, неразумни юроде! Поради що се срамиш да признеш, че помагаш на героичния украински народ да трепе орките на Zлодея пУтЬю?!

  4. мунчо в затвора!
    #1

    Жалко, че не сме изпращали хеликоптери за Украйна.Всяка помощ във войната й срещу дявола е благословена.А путинският подчовек копейкин е по-долу и от червеите.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни