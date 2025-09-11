България отрече да е изпращала хеликоптери в помощ на Украйна

Министерството на отбраната не е изпращало в Украйна никакви хеликоптери, съобщи военният министър Атанас Запрянов в отговор на парламентарен въпрос.

От “Възраждане“ са поискали информация заради съобщения, според които щурмови самолети Ми-24 са били товарени в украински транспортен самолет на летище Пловдив.

България разполага с пет хеликоптера Ми-24, като в последните години летят единично бройки.

След избухването на войната поддръжката на хеликоптерите Ми-24 и Mи-17 стана изключително трудна.

България вече помогна на Киев с БТР-и, които не бяха в добро състояние, и с неизправни зенитни ракети.