България почита закрилника си Св. Иван Рилски, покровител на лекарите и миньорите

Всенощното бдение в Рилския манастир в нощта срещу 19 октомври - празника на покровителя на българския народ - Свети Йоан Рилски, продължи повече от седем часа - от 20:00 часа вечерта на 18 октомври до 3:15 часа след полунощ.

Службата беше възглавена от Драговитийският епископ Василий - игумен на Троянския манастир, в съслужение с игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий и Агатополския епископ Йеротей, предаде БТА.

Два хора участваха в богослужението - "Св. Наум Охридски" от София с ръководител Андрей Касабов и хор от църквата "Света Богородица Дексия" в Солун, Гърция, с ръководител Христос Халкиас.

На 19 октомври Православната църква чества паметта на всебългарския небесен покровител – преподобни Йоан Рилски Чудотворец.

Свети Иван Рилски Чудотворец е български духовник, най-известният български светец и отшелник, покровител на българския народ, патрон и основател на най-големия ставропигиален манастир в България – Рилския, патрон на българските будители.

Роден е вероятно през 876 г. в село Скрино край Дупница и умира на 18 август 946 г. Живее по времето на княз Борис I и цар Симеон I Велики. Най-активните му години са при царуването на цар Петър I (927-969). Основният му празник в православния календар е Отчовден на 19 октомври.

След смъртта си през 946 г. Св. Иван Рилски е погребан близо до основаната от него Рилска обител, но скоро след това Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в град Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи и най-велик български светец е канонизиран. Византийският писател Георги Скилица свидетелства, че в Средец мощите му излекуват византийския император Мануил I Комнин (1143-1180).

През 1183 г., по време на поредната унгарско-византийска война, унгарският крал Бела III превзема Средец и отнася мощите на свети Иван в своята столица Гран (Естергом). Според преданието местният римокатолически архиепископ заявява, че не му е известно да съществува такъв светец, за което св. Иван го наказва с онемяване. След като се прекланя пред мощехранителницата и иска прошка, говорът му се възстановява. Впечатлени и обезпокоени от това чудо, през 1187 г. унгарците връщат мощите на светеца в България.

Празникът Отчовден се отбелязва в неделя в Рилския манастир. На днешния ден, 19 октомври, известен още като Отчовден или Денят на Отеца, Православната църква празнува паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец или пренасянето на честните мощи на светеца от Рилската пустиня в гр. Средец. По традиция, ден по-рано, на 18 октомври, в най-големия български ставропигиален манастир се отслужва и всенощно бдение с петохлебие.

На днешния ден се отбелязва и Денят на българския лекар. Той се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците "Св. Иван Рилски".

Според преданието най-прочутият български светец е извършил много чудеса както приживе, така и подир смъртта си. Именно заради това и българските лекари са избрали светеца за свой закрилник. Светецът е покровител и на миньорите.

На 19 октомври празнува и град Перник, като по традиция включва тържествена литургия и други празнични събития.

На 19 октомври имен ден празнуват Йоан и всички производни на името, като Иван.