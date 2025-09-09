България получава над 3.2 млрд. евро заеми за превъоръжаване. До три месеца трябва да е готова с проектите

SAFE, като е предвидено България да получи сумата от 3 261 700 000 евро. Европейската комисия (ЕК) прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС по програмата за сигурност за Европакато е предвидено България да получи сумата от 3 261 700 000 евро.

ЕК ще финансира приоритетно съвместни проекти между страните членки.

България получава повече от предварителната си заявка, която бе за финансира до 3 067 800 000 евро

Програмата SAFE бе приета от Съвета през май 2025 г.

SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми, за да помогне на държавите членки да закупят спешно необходимото отбранително оборудване.

Програмата включва 10-годишен гратисен период за погасяване на заемите, конкурентни лихвени проценти и възможности за двустранни споразумения с трети държави.

От ЕК посочват, че страните членки вече могат да изготвят своите национални инвестиционни планове, описващи използването на евентуалната финансова помощ.

Националните планове трябва да бъдат представени до края на ноември 2025 г.

Комисията ще направи оценка, за да извърши първите плащания в началото на 2026 г.

Страните членки на НАТО решиха и да вдигнат драстично средствата за отбрана.