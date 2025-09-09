България получава над 3.2 млрд. евро заеми за превъоръжаване. До три месеца трябва да е готова с проектите

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Щото Пламене, не виждаш разликата между субсидии и заем. Субсидиите не се връщат, връща се ЗАЕМА. Пука и им дреми на Урсула и Макрон, че Унгария ще вземе също толкова заеми, колкото и Франция, НИТО КЪДЕ ПОТЪВАТ, ВАЖНОТО Е, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ ОТ ЦЕЛИТЕ ИМ НАРОДИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ГИ ВЗИМАТ - УПРАВЛЯНЧЕДСКИТЕ ИМ МАФИИ.
ЗАЕМ, който ще потъне в джоба на крадливата ни МУЛТАШКА МАФИЯ , но ще бъде изплащан от целия ни БГ народ, който въпреки това ще остане с една скъсана риза на гърба, най скъсаните потури в Европа и най ниския жизнен стандарт. Ашколсун Аферим!
е, да, ма бат Ваньо вика - "асиметрични рискове и ползи" биле у таа далавера!? и почвъм да му съ чудим, бате - като да се е фанал сега от GALUP-СКРАП па да заработвъ, ъ? ми, не ли!
Гарантирано от ГЕРБ! ;)
Унгария, която се противопоставя на всякакви санкции срещу РФ получава точно толкова колкото и Франция ?!?! Или някой е бързал като е преписвал или има нещо (ама много) гнило в Брюксел.