България получава над 3.2 млрд. евро заеми за превъоръжаване. До три месеца трябва да е готова с проектите

Никола Лалов 5 коментара
Военен самолет "Спартан", сн. БГНЕС
Европейската комисия (ЕК) прие предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за укрепване на отбранителната готовност в ЕС по програмата за сигурност за Европа SAFE, като е предвидено България да получи сумата от 3 261 700 000 евро. 
 
България разчита с част от тези пари да финансира общите заводи с "Райнметал" у нас, както и да закупи заедно с Франция 3D радари. 
 
ЕК ще финансира приоритетно съвместни проекти между страните членки.
 
България получава повече от предварителната си заявка, която бе за финансира до 3 067 800 000 евро
 
Програмата SAFE бе приета от Съвета през май 2025 г.
 
SAFE ще предоставя дългосрочни, евтини заеми, за да помогне на държавите членки да закупят спешно необходимото отбранително оборудване. 
 
Програмата включва 10-годишен гратисен период за погасяване на заемите, конкурентни лихвени проценти и възможности за двустранни споразумения с трети държави. 
 
От ЕК посочват, че страните членки вече могат да изготвят своите национални инвестиционни планове, описващи използването на евентуалната финансова помощ. 
 
Националните планове трябва да бъдат представени до края на ноември 2025 г.
 
Комисията ще направи оценка, за да извърши първите плащания в началото на 2026 г.
 
Страните членки на НАТО решиха и да вдигнат драстично средствата за отбрана.
 
До 2035 година те ще трябва да отделят годишно по 5% от БВП за сектора. 3.5% от тях да са директни военни разходи, а 1.5% за разходи, свързани с отбраната, като инфраструктурата, например.
 
За сравнение, в момента България отделя 2% от БВП за отбрана.
 

Ключови думи

отбрана заводи SAFE
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

5 коментара

  1. Dora Apostolova
    #5
    Отговор на коментар #1

    Щото Пламене, не виждаш разликата между субсидии и заем. Субсидиите не се връщат, връща се ЗАЕМА. Пука и им дреми на Урсула и Макрон, че Унгария ще вземе също толкова заеми, колкото и Франция, НИТО КЪДЕ ПОТЪВАТ, ВАЖНОТО Е, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ ОТ ЦЕЛИТЕ ИМ НАРОДИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ГИ ВЗИМАТ - УПРАВЛЯНЧЕДСКИТЕ ИМ МАФИИ.

  2. Dora Apostolova
    #4

    ЗАЕМ, който ще потъне в джоба на крадливата ни МУЛТАШКА МАФИЯ , но ще бъде изплащан от целия ни БГ народ, който въпреки това ще остане с една скъсана риза на гърба, най скъсаните потури в Европа и най ниския жизнен стандарт. Ашколсун Аферим!

  3. Бъгъ ИИ
    #3

    е, да, ма бат Ваньо вика - "асиметрични рискове и ползи" биле у таа далавера!? и почвъм да му съ чудим, бате - като да се е фанал сега от GALUP-СКРАП па да заработвъ, ъ? ми, не ли!

  4. Мазен Кумунис
    #2

    Гарантирано от ГЕРБ! ;)

  5. Plamen_f
    #1

    Унгария, която се противопоставя на всякакви санкции срещу РФ получава точно толкова колкото и Франция ?!?! Или някой е бързал като е преписвал или има нещо (ама много) гнило в Брюксел.

