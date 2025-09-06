България празнува 140 години от Съединението

България отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, провъзгласено на 6 септември 1885 г.

След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на две територии - Княжество България и останалата в пределите на Османската империя Източна Румелия. Идеята за обединение на българските земи се заражда още тогава, но по различни причини тя не е осъществена до 1885 г.

В началното на 1885 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТЦРК) с председател Захари Стоянов. Комитетът поема инициативата за Съединението и създава план за осъществяването му. Първоначално било предвидено акцията да се осъществи с средата на септември.

На 6 септември 1885 г. обаче войски, разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Данаил Николаев и четата на Чардофон Велики (Продан Тишков), влизат в града, обкръжават конака и арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който съдейства за осъществяването на съкровеното българско желание.

Провъзгласява се Съединението на Източна Румелия с Княжество България. В Пловдив е образувано временно правителство начело с Георги Странски, което поема управлението до пристигането на княз Александър I на 9 септември 1885 г.

Тържествени церемонии из цялата страна

Традиционно кулминацията на тържествата за празника ще бъде в Пловдив, където вечерта на площад “Съединение” ще се съберат президентът Румен Радев, премиерът Росен Желязков, председателя на парламента Наталия Киселова и други политици и общественици.

В церемонията ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

През деня военни ритуали по поднасяне на венци и цветя с участието на почетни караули ще се проведат в Пловдив в двора на църквата „Света Богородица“ пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметника на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов.

В столицата празникът ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част.

В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.

Във Варна ще има празнична програма организирана от общината, Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия. Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. „Мария Луиза“, до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.

В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк.

Празненства и тържествени ритуали ще има още в Стара Загора, Хасково, Ямбол, Свищов, Сливен, Горна Оряховица и други градове. Специална програма през цялата седмица има и в град Съединение ( в миналото село Горно Конаре, което е едно от ключовите места за осъществяването на Съединението).

На 6 и 7 септември Националният военноисторически музей ще представи оригиналните знамена, свързани със Съединението. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив.

Още две знамена на Марашката и чирпанската чета „Искра“ – преки участници в събитията, ще припомнят за обществения подем за каузата на обединението. Само в деня на Съединението гостите на музея ще видят и личния щандарт на Александър I, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България.

Съединението е обявено за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г