България празнува 140 години от Съединението

България отбелязва 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, провъзгласено на 6 септември 1885 г.
След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на две територии - Княжество България и останалата в пределите на Османската империя Източна Румелия. Идеята за обединение на българските земи се заражда още тогава, но по различни причини тя не е осъществена до 1885 г.
В началното на 1885 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТЦРК) с председател Захари Стоянов. Комитетът поема инициативата за Съединението и създава план за осъществяването му. Първоначално било предвидено акцията да се осъществи с средата на септември.
На 6 септември 1885 г. обаче войски, разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Данаил Николаев и четата на Чардофон Велики (Продан Тишков), влизат в града, обкръжават конака и арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който съдейства за осъществяването на съкровеното българско желание.
Провъзгласява се Съединението на Източна Румелия с Княжество България. В Пловдив е образувано временно правителство начело с Георги Странски, което поема управлението до пристигането на княз Александър I на 9 септември 1885 г.
Тържествени церемонии из цялата страна
Традиционно кулминацията на тържествата за празника ще бъде в Пловдив, където вечерта на площад “Съединение” ще се съберат президентът Румен Радев, премиерът Росен Желязков, председателя на парламента Наталия Киселова и други политици и общественици.
В церемонията ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.
През деня военни ритуали по поднасяне на венци и цветя с участието на почетни караули ще се проведат в Пловдив в двора на църквата „Света Богородица“ пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметника на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов.
В столицата празникът ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част.
В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.
Във Варна ще има празнична програма организирана от общината, Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия. Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. „Мария Луиза“, до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал.
В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк.
Празненства и тържествени ритуали ще има още в Стара Загора, Хасково, Ямбол, Свищов, Сливен, Горна Оряховица и други градове. Специална програма през цялата седмица има и в град Съединение ( в миналото село Горно Конаре, което е едно от ключовите места за осъществяването на Съединението).
На 6 и 7 септември Националният военноисторически музей ще представи оригиналните знамена, свързани със Съединението. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив.
Още две знамена на Марашката и чирпанската чета „Искра“ – преки участници в събитията, ще припомнят за обществения подем за каузата на обединението. Само в деня на Съединението гостите на музея ще видят и личния щандарт на Александър I, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България.
Съединението е обявено за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Охо, имало и гласуващи турци или русофилистици. Не признавали празника. ;)
Да живее Свободна България! И късане с винаги вражеската русия! Големият икономически възход на Третата Българска държава е когато е със скъсани дипломатически отношения с вечния ни враг русия - 1886 - 1934! От русия винаги идва само зло!
Честит празник, българи! ;)
Слава на България! Да пребъде!