България с исторически успех, победи Полша с 3:2 на Евроволей в София

Отборът на България победи Полша с 3:2 гейма в последния си мач от Група В на Евроволей 2026.

В началото на мача двата отбора се движеха точка за точка. България дръпна с 2 при 6:4 след блок на Алекс Грозданов. Полша обаче изравни, след което поведе с 3 точки при 10:7. До края на първата част поляците поддържаха преднината си и затвориха гейма с 25:20 след успешна атака на Бартломией Болаж, разказва БНР.

Вторият гейм не започна добре за възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, които изостанаха с 6 точки при 4:10. Последва серия от 4 поредни точки за България, което принуди Никола Гърбич да поиска прекъсване. "Дружина полска" отново дръпна с 5 точки при 15:10. Последваха силни мигове за световните вицешампиони, които изравниха при 15:15. Двата отбора вървяха точка за точка, като “лъвовете” спасиха пет геймбола. България поведе с 29:28 след ас на Мартин Атанасов. “Трикольорите” спечелиха гейма с 31:29, като финалната точка бе реализирана с блок на Алекс Грозданов.

В началото на третата част Полша отново имаше преднина и поведе с 8:4. Лека-полека родните национали започнаха да намаляват дистанцията и след серия от 5 поредни точки поведохме с 16:14. Играта отново се движеше точка за точка в края на частта. “Трикольорите” затвориха гейма с 25:23 след нападение на Бърдаров и пропуск на Шимон Якубишак.

За разлика от предишните геймове, България поведе със 7:4 в четвъртия. “Лъвовете” обаче бързо допуснаха изравняване при 7:7. В следващите минути Полша започна да се откъсва в резултата и поведе с 16:10. България се доближи на три, но нямаше сили за обрат и загуби гейма с 19:25.

България поведе в решителен тайбрека с 3:0 след ас на Алекс Грозданов и две поредни грешки на поляците. Преднината на "лъвовете" стана 9:4 след нова невероятна контра и бомбен ас на Алекс Николов. Полша съумя да намали изоставанетоо си до 9:11 след две поредни успешни блокади на Шимон Якубишак и Камил Семенюк, което принуди Джанлоренцо Бленджини да поиска прекъсване за България. Последва и контра на Бартломией Болаж и 11:10. Стигна се и до равенство при 13:13 след грешка при мрежата на Денислав Бърдаров. Битката за всяка топка и точка продължи до 18:18, като си размениха по един миниобрат, но в крайна сметка България измъкна гейма с 20:18 след мощна атака и невероятен блок на Алекс Николов, а с това и мача с 3:2.

Селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини започна с вече утвърдения от последните мачове състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров и либеро Жасмин Величков.

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България излизат срещу Германия на осминафиналите на Европейското първенство.

До този развой се стигна, след като тимът ни зае третата позиция в група В на надпреварата след 3:2 гейма срещу Полша в последния двубой от груповата фаза.

От своя страна Бундестимът приключи на втората позиция в група D с 11 точки (4 победи, 1 загуба). Мачът ще се изиграе на 19 септември (събота), в София, като ще бъде повторение на осминафинала през 2021 г. Тогава двата тима отново се срещнаха, а германските национали ни отстраниха след 3:1 гейма.