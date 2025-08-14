България е страната от Европейския съюз с най-съществено увеличение на емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. – не са се увеличили с близо 17.39 на сто спрямо година по-рано, сочат най-новите оценки на Евростат, публикувани в четвъртък.
Сред останалите държави с най-голямо годишно увеличение на вредните емисии са Чехия (близо 10.66 на сто), Кипър (8.39 на сто), Полша (6.05 на сто), Унгария (5.92 на сто) и Гърция (5.9 на сто).
Общо в ЕС емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г. възлизат на 900 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид – с 3.4 на сто повече спрямо 871 млн. тона за същия период на 2024 г. Ръстът е в голяма степен свързан с повишението на брутния вътрешен продукт на страните от съюза, който за периода януари–март се е увеличил с 1.2 на сто на годишна база.
Увеличение на емисиите е отчетено в 20 държави членки, докато в 7 е регистрирано намаление. Най-съществен спад има в Малта (–6.2 на сто), Финландия (–4.4 на сто) и Дания (–4.3 на сто).
Сред страните със спад в емисиите три – Естония, Латвия и Люксембург – отчитат и намаление на БВП, а останалите четири – Дания, Финландия, Малта и Швеция – са съчетали по-ниски емисии с растеж на икономиката.
Секторите с най-голям принос за отделянето на парникови газове през разглеждания период са "производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на природен газ" (+13.6 на сто) и "домакинства" (+5.6 на сто). Най-голямо намаление на емисиите е отчетено в секторите "производство" (–0.2 на сто), "транспорт и съхранение" (–2.9 на сто) и "селско, горско стопанство и риболов" (–1.4 на сто).България с най-съществен ръст на парниковите емисии в ЕС в първото тримесечие.
