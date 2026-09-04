България се доближава до целта на ЕС за млади висшисти. Подготовката на кадрите остава проблем

Все повече млади българи завършват висше образование, но страната продължава да изпитва недостиг именно на кадрите, от които икономиката има най-голяма нужда. През 2025 г. 41.2% от българите на възраст 25-34 години са висшисти, само 3.6 процентни пункта под средното за Европейския съюз (ЕС) и на 3.8 - от европейската цел за 2030 г. Въпреки това Европейската комисия отчита дефицит на висококвалифицирани кадри в STEM областите, а достъпът до висше образование остава силно неравномерен между градове и села и между отделните региони.
Делът на младите хора с висше образование в Съюза расте, като през 2005 г. е бил 27.2%, или с 17.6 процентни пункта по-нисък от този през 2025 г. (44.8%). Така ЕС вече е само на 0.2 процентни пункта от целта за 2030 г. – поне 45% от хората на възраст 25-34 години да имат висше образование.
България също се движи нагоре, макар и по-бавно. През 2019 г. младите висшисти в България са били 32.6% от хората между 25 и 34 години. Иначе казано, за последните шест години той се е увеличил с 8.6 процентни пункта. На национално ниво това изглежда като сериозен напредък. Когато обаче показателят се раздели по групи, разликите стават много по-видими, посочва БГНЕС.
Жените са значително по-образовани от мъжете
През 2025 г. 48.1% от българските жени на възраст 25-34 години са с висше образование. При мъжете този дял е 34.6%. Разликата е 13.5 процентни пункта.
Подобна разлика има и в ЕС. Там 50.5% от жените в тази възрастова група са с висше образование срещу 39.3% от мъжете.
Разликата за България обаче означава нещо конкретно: младите български жени вече са малко над средното европейско равнище, докато мъжете остават под него.
Така общият резултат от 41.2% скрива две различни картини. При жените България е близо до европейското равнище, а при мъжете изоставането е значително по-голямо.
Разликата между града и селото е още по-голяма
Най-същественият контраст е свързан с мястото, където живеят младите хора.
Според данните за миналата година 52.4% от хората в изследваната възрастова група в градските райони на България са с висше образование. В селските райони обаче делът е 20.7%. Разликата е 31.7 на сто.
С други думи, в градовете повече от половината млади хора в тази възрастова група са висшисти. В селата това е приблизително един на всеки петима.
И тук има разлика с останалата част от ЕС, където делът на висшистите сред младите хора в градовете е 55%, а в селските райони - 32.9%.
За България проблемът е не само в това, че селските райони изостават. Европейската комисия (ЕК) свързва ниското участие във висше образование с по-ограничения достъп в някои региони и с по-ниската образователна позиция на семействата. Особено ниско е участието сред младите хора, чиито родители са с по-ниско образование.
Има и регионален проблем
Разликите не свършват с разделението по оста град–село. ЕК отбелязва значителни регионални различия в достъпа до висше образование.
През 2024 г. в Северозападния, Южния централен и Югоизточния регион само около един на всеки четирима души на възраст 25-64 години е имал висше образование. В Югозападния район делът е бил 43% – над средното за ЕС от 36%.
Концентрацията на университети също е част от картината. Комисията посочва достъпността като основна пречка за участието във висше образование в изоставащите региони, особено в Северозападна България.
Това прави националното число от 41.2% недостатъчно, ако искаме да разберем как се променя образователната структура на страната.
Повече висшисти не означава автоматично повече нужни кадри
Ръстът на дела на младите хора с висше образование е положителна тенденция. Но самият процент не показва дали придобитите знания и умения отговарят на нуждите на икономиката.
Европейската комисия посочва, че България продължава да има проблеми с подготовката на висококвалифицирани кадри, особено в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Недостигът на такива умения има значение за производителността и иновациите.
Друг проблем е изтичането на студенти към чужбина. Според последния анализ на Комисията изходящата мобилност за придобиване на висше образование е значителна – 10.8% през 2023 г.
Така пред България стоят два различни въпроса: колко млади хора достигат до висше образование и доколко системата успява да ги подготви за пазара на труда.
Данните за заетостта показват защо образованието има значение. През 2025 г. в ЕС 87% от наскоро завършилите висше образование са били заети. При наскоро завършилите със средно образование делът е 77.2%.
Това не означава, че всяка университетска диплома гарантира добра реализация. Показва обаче, че по-високото образование като цяло е свързано с по-добри шансове за работа.
45% не е единствената цел
Ако сегашната тенденция се запази, България може да се доближи още до целта от 45% до 2030 г. В момента страната е на 3.8 процентни пункта от нея. Но самото достигане на този процент няма да премахне разликите между градовете и селата, между регионите или между мъжете и жените.
Затова зад числото 41.2% има две различни истории. В едната България делът на висшистите вече е над 50% – това е картината в градовете. В другата той остава около 20% – това е положението в селските райони.
И ако целта е не просто по-висок процент, а по-добре подготвена работна сила, въпросът през следващите години ще бъде не само колко млади българи ще завършат висше образование, а кои ще имат достъп до него, къде ще получат образованието си и дали то ще отговаря на нуждите на икономиката.
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