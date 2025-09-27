България се изправя срещу Италия на финала на световното по волейбол

Отборът на България победи тима на Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и очаква Италия на финала на световното първенство по волейбол.

Срещата е утре от 13:30 часа.

Италианците стигнаха до финала, след като в събота победиха силния отбор на Полша.

Българските волейболисти изиграха срещу Чехия много стабилен първи гейм и относително лесно го затвориха.

Чехите обаче се върнаха в мача през втората част.

Последните два гейма българските волейболисти играха силно, въпреки че допуснаха повече грешки от начален удар. Александър Николов се доказа като лидер на тима и реализира много трудни топки.

Toй завърши с 31 точки - 27 от атака, три аса и една блокада.

Брат му и разпределител на тима Симеон Николов пък се отличи с много силна игра и в защита.

Центърът Преслав Петков също се включи добре в срещата на мястото на Илия Петков.

Българският тим имаше преимущество в почти всички елементи от играта - 65 на 49 в атака, 12:7 при блокадите, 8:4 аса, като само грешките на родния тим бяха малко повече от тези на съперника - 28 на 22.

Това е втори финал в историята за България, като в първия тимът ни отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР през 1970 година.

“Тази победа означава, че съм ги научил момчетата, че съм натискал по време на всеки един тренировъчен ден. И днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия ни волейбол, но се опитахме да намерим различни решения. Сега ни остава да мислим за утре. Ще трябва да вложим цялата ментална енергия”, каза треньорът на българския национален отбор Джанлоренцо Бленджини.

"Не мога да повярвам. Страшно много ви благодаря, прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала. Обичаме ви!", каза Александър Николов след края на мача.