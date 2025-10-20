България ще даде коридор, за да прелети Путин до Будапеща

Ако бъде поискано от нея, България ще даде въздушен коридор на Владимир Путин, за да стигне до Будапеща за срещата си с Доналд Тръмп.

Това се разбра от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев по време на провелото с в Люксембург заседание на европейския Съвет "Външни работи", предаде БНР.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита: "А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

В събота руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко, попитан дали по линията вече са имали контакти по темата за президентския самолет на Путин с България, Полша и Румъния, лаконично отговори: "Още е рано".

Цитиралата го държавна РИА "Новости" припомни, че три държави от НАТО - България, Полша и Румъния - разделят Русия и Унгария.

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин след телефонен разговор на 16 октомври обявиха, че незабавно ще започнат да подготвят нова среща между двамата, която може да се състои в Будапеща в идните две седмици.

В петък от Еврокомисията припомниха, че руският президент Владимир Путин и министърът на външните работи Сергей Лавров имат замразени сметки в ЕС, но не и забрана за пътуване в Общността.

Унгария ще гарантира, че Путин ще може да влезе в страната за срещата с Тръмп и че ще може да се прибере вкъщи след това, заяви пък унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

Международният наказателен съд е издал заповед за ареста на Путин, а Унгария е в процес на изтегляне от тази институция. Москва отрича обвиненията на съда и сочи заповедта за арест за доказателство за враждебното отношение на Запада към Русия.

"Ще гарантираме, че той ще влезе в Унгария, ще има успешни преговори тук, и след това ще се прибере вкъщи", заяви Сиярто.

"Няма нужда от каквито и да било консултации с когото и да било, ние тук сме суверенна страна. Ще посрещнем (Путин) с уважение, ще му бъдем домакини и ще му осигурим условия, за да може да преговаря с американския президент", добави той.

Наистина се надяваме, че сме по-близо до устойчив мир за Украйна, въпреки че руската страна определено не полага такива усилия и въпреки враждебното настроение, подплатено с дроновите и ракетните удари от последните дни, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев пред български журналисти в Люксембург.

Той посочи, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия. По неговите думи нищо за Украйна не би могло да се реши без Украйна.

България ще продължи с всички възможни сили и средства да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа, допълни Георгиев.