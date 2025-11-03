 Прескочи към основното съдържание
България ще купува френски гаубици за армията си

Сн. ЕПА/БГНЕС

Българската армия ще участва в съвместно придобиване на натовски самоходни артилерийски установки заедно с Хърватия, Естония, Португалия и Словения. Това става ясно от изявление на хърватското министерство на отбраната.

Информацията е съобщена от SeeNews и цитирана от "Капитал".

Предвижда се закупуването на френски мобилни гаубици Caesar MK2.

Засега няма официална информация от българска страна.

Вероятно сделката ще бъде финансирана със заем по европейския механизъм SAFE.

Хърватия ще инвестира 320 млн. евро за 18 оръдия.

България планира да закупи снаряди, гаубици, ПВО, дронове, антидронови системи и друго въоръжение със заема от над 3.2 млрд. лева, който ще получи по европейския механизъм SAFE.
 
На първо време страната ни ще се опита да подготви девет проекта, в които трябва да участват и други страни членки.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

