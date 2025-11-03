България ще купува френски гаубици за армията си

Българската армия ще участва в съвместно придобиване на натовски самоходни артилерийски установки заедно с Хърватия, Естония, Португалия и Словения. Това става ясно от изявление на хърватското министерство на отбраната.

Информацията е съобщена от SeeNews и цитирана от "Капитал".

Предвижда се закупуването на френски мобилни гаубици Caesar MK2.

Засега няма официална информация от българска страна.

Вероятно сделката ще бъде финансирана със заем по европейския механизъм SAFE.

Хърватия ще инвестира 320 млн. евро за 18 оръдия.

България планира да закупи снаряди, гаубици, ПВО, дронове, антидронови системи и друго въоръжение със заема от над 3.2 млрд. лева, който ще получи по европейския механизъм SAFE.

На първо време страната ни ще се опита да подготви девет проекта, в които трябва да участват и други страни членки.