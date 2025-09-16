България смята да ползва лаборатории в САЩ за анализ къде да инсталира малки модулни реактори

Съвместно изявление в подкрепа на ядреното сътрудничество между България и САЩ, което отваря вратата пред страната ни да възложи на американски лаборатории участие в предпроектно проучване за разполагане на малки модулни реактори у нас, направиха във вторник министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетиката на САЩ Кристофър Райт.

Двамата подписаха документа, който потвърждава целите на сключеното миналия февруари между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество, което да помогне на България да стане ядрен лидер в региона. Това стана в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда в австрийската столица Виена, съобщиха от енергийното министерство във вторник.

България ще има възможност да се възползва от експертния опит на американските лаборатории при провеждане на предпроектно проучване за оценка на жизнеспособността и пригодността на потенциални обекти за ускорено внедряване на малки модулни реактори, посочва се още в съобщението. Това проучване ще подпомогне подготовката и обосноваването на следващи стъпки за внедряване на тази иновативна технология в България.

"С това обогатяваме с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, утвърждавайки своята роля на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа", коментира Жечо Станков, цитиран от пресцентъра си.

Документът не съдържа финансови параметри, но ще послужи за възлагането на предпроектни проучвания за развитието на малките модулни реактори у нас.

Миналия декември Американската агенция за търговия и развитие (USTDA) подписа с "Българския енергиен холдинг" споразумение за получаване на безвъзмездни 2.117 млн. лв. за определяне на най-подходящите места у нас за инсталиране на по-маневрените ядрени мощности. Анализите трябваше да са готови до 12 месеца, но идването на администрацията на Тръмп е забавило реализацията им и явно те ще започнат едва сега.

От сегашното съобщение става ясно, че в рамките на предпроектното проучване ще се направи преглед на различните технологии за малки модулни реактори в помощ на идентифицирането на онези от тях, които са най-подходящи за условията в България.

Такъв тип мощности напоследък се разглеждат по-скоро като възможност за внедряване за лично ползване в енергоинтензивни предприятия, които имат нужда от огромни количества електроенергия, отколкото като инсталиране с цел продажба на пазара.

От няколко години енергийна технологична компания Blue Bird Energy, с акционери "Главболгарстрой" и "Асарел Медет", работи по проект за изграждането на малки модулни реактори в България. "Солвей Соди" също разглежда такава възможност за предприятието си край Девня. Самият БЕХ бе подписал през 2021 г. споразумение за сътрудничество за малки модулни реактори с американската американската корпорация "Флуор" (Fluor Corporation), която тогава бе съобщено, че е проявила принципен интерес към инвестиции в такива мощности в България, включително в комплекса "Марица Изток". През 2020 г. пък американската компания "НюСкейл пауър" (NuScale Power), собственист на "Флуор", обяви, че ще анализира възможността за инсталиране на свои малки модулни реактори на площадка на АЕЦ "Козлодуй". Това предвиждаше подписано споразумение между нея и дъщерното на ядрената централа дружество "АЕЦ Козлодуй- Нови мощности". За на предък по тези споразумения не е съобщавано, но в последната година от Агенцията за ядрено регулиране започнаха активно да говорят за нуждата от експертиза за лицензирането на подобни мощности от националния регилатор.

"Ядрената енергия има ключова роля за постигане на общоевропейските цели за енергийна сигурност и конкурентоспособност. С подкрепата на нашите партньори от САЩ България ще има възможност да развие и обогати с най-модерни съвременни технологии десетилетния си опит при безопасната експлоатация на ядрени мощности, утвърждавайки своята роля на лидер в производството на беземисионна, чиста и достъпна енергия за целия регион на Югоизточна Европа", смята министърът на енергетиката Жечо Станков.

Съвместното изявление има ключов принос в стратегическото партньорство между двете държави, допринасяйки чрез внедряването на най-нови съвременни технологии в сектора за лидерската роля на нашата страна в Югоизточна Европа при осигуряването на чиста енергия, посочват още от ведомството му.

През идната седмица министър Станков ще бъде част от българската делегация, ръководена от министър-председателя Росен Желязков, в Ню Йорк за участие в общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН. В САЩ министър Станков ще разговаря с правителствени и корпоративни ръководители по теми, свързани с развитието на ядрената енергетика, допълва се в съобщението.