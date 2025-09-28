България срещу Италия: В редица градове гледат на голям екран финала на световното по волейбол

В неделян отборът на България играе срещу този на Италия на финала на световното първенство по волейбол. Срещата започна в 13:30 часа.
Двубоят се излъчва по MAX Sport, bTV, Нова тв и БНТ. Освен това в редица градове е организирана възможност за гледане на голям екран.
В София общината организира гледане на финала на световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски", където столичани и гости на града гледат заедно на живо двубоя. Събитието е със свободен вход. Столичната община е осигурила голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност.
"След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават", заяви кметът на София Васил Терзиев.
Финалът на Световното първенство по волейбол се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново.
По инициатива на спортното министерство мачът се предава на голям екран до входа на Морската градина във Варна.
В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търнов също се организира гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните места:
- Пловдив – фонтана пред общината;
- Бургас – пред общината;
- Русе – видеостената на община Русе;
- Велико Търново – парк "Марно поле"
Финалът се излъчва на голям екран в скейтпарка в "Св. Георги" в Добрич. В Самоков пък се излъчва в спортен комплекс "Самоков".
