България страда от сериозен дефицит на кръводарители

На Световния ден на доброволния кръводарител Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) призовава да насочим вниманието си към сериозния дефицит на кръводарители, към непрестанно нарастващата нужда от кръв и да обединим усилията си за справяне с множеството предизвикателства в световен и локален аспект.

На 14 юни светът за 20-ти път официално ще отбележи Световния ден на доброволния кръводарител. Целта е да се насочи вниманието към огромната му значимост на кръводаряването, да се повиши осведомеността за необходимостта от безопасна кръв и кръвни продукти и разбира се - да се изрази благодарност на доброволните кръводарители по целия свят за техния незаменим и безценен принос за здравето и благополучието на милиони хора.

Датата 14 юни е рождената дата на Карл Ландщайнер, австрийски биолог и лекар, който в началото на 20 век открива системата на кръвните групи "А-В-0", и е символично избрана от Световната здравна организация (СЗО) като признание към огромната стойност на великото откритие, донесло му Нобелова награда и спасило и продължаващо да спасява милиони човешки животи.

"За България е критично важно да насочим вниманието си към сериозния дефицит на кръводарители, към все по-нарастващата нужда от кръв и да обединим усилията си за справяне с множеството проблеми и предизвикателства в световен и локален аспект", казва Стефка Попова-Лазарова, председател на БОДК. "Сред най-сериозните от тях са демографските проблеми, ранната заболеваемост, драстичният недостиг на кадри, недостатъчното финансиране и неоптимизираното разходване на средствата, липсата на образователни програми и за съжаление - наложените порочни практики и ширещото се сериозно невежество по темата“, коментира тя.

Ежедневна част от дейността на БОДК е да помага за спешни случаи посредством "Дари кръв" – мобилно приложение за взаимопомощ. Потребителите могат да потърсят помощ чрез спешен призив за набиране на кръводарители, да окажат помощ, да получават известия както за спешни призиви, така и за кампании за доброволно кръводаряване, да разберат къде могат да дарят кръв или да се свържат с БОДК. Съществен момент е липсата на пряк контакт между даряващите кръв и нуждаещите се от нея, което преодолява рисковете от злоупотреби с нуждата и възпрепятства възможността да се поискат пари срещу дарената кръв.

Приложението е част от цялостна административна система, която се поддържа и администрира изцяло от доброволци-членове на БОДК и предоставянето на помощ чрез нея е доброволно и безвъзмездно. Само за последната година през приложението са проведени над 500 успешни акции за спешна помощ, от които около 35% с търсене на конкретна кръвна група и над 85% с търсене за конкретен регион от страната. Призивите за помощ са се увеличили с 61% спрямо предходната година, като всеки призив се проверява и потвърждава за автентичност, коректност и актуалност.

Организации и общности в цял свят полагат усилия за изграждане на култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване в името на това да има достатъчно налична безопасна кръв за здравеопазването. У нас Българска организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено изцяло доброволческо сдружение, което предоставя помощ и информация, свързана с кръводаряването; работи за насърчаване и популяризиране на редовното, анонимно и доброволно кръводаряване и подкрепя и организира акции, обучения и информационни кампании.

Всяка година Световният ден на доброволния кръводарител има свое специално послание - тази година то събира в себе си големия смисъл на всички послания – "20 години празнуваме дарителството: Благодарим Ви, кръводарители!". 20-ата годишнина от официалното честване на Световния ден на доброволния кръводарител е отлична възможност да благодарим на кръводарителите по целия свят за тяхната животоспасяваща съпричастност към нуждата на пациентите, както и да им благодарим за незаменимия принос към доброто функциониране на системата на здравеопазването.

БОДК е единствената българска организация, чиято дейност е отразена в официалния доклад на Европейската комисия “Blood Donation in The EU: Exploring Behavioral Insights For Innovative Interventions”, който предоставя най-актуалния преглед на кръводаряването в страните от ЕС.

У нас всеки, който желае да дари кръв, може да го направи, като се обърне към съответния център по трансфузионна хематология в страната. Координати можете да намерите на следния адрес: https://ncth.bg/contacts.

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) съвместно с Българския Червен кръст (БЧК) организират тържествена церемония, на която ще бъдат наградени пет организации и шест личности със специален принос за кръводаряването в България.

145 предприятия, търговски дружества, неправителствени организации, лечебни и учебни заведения вече получиха благодарствени грамоти от екипа на НЦТХ в знак на признателност за проявена съпричастност, активно участие и принос в насърчаването на доброволното кръводаряване в столицата и страната.