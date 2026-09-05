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България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг

6 коментара
Димитър Стоянов, сн. БГНЕС
България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас през 2030 година, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
 
Страната ни продължава да се опитва да купи и самолети втора ръка.
 
"F-16 ще закъснее. Втората партида ще дойде 2030 година. Не стоим със скръстени ръце. Заедно с щаба на отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети "втора ръка". Изготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, поне докато ни дойдат тези самолети, които ги няма. Които ние сме ги заявили с договор", посочи Стоянов, цитиран от БНР.
 
В момента България разполага с осем изтребителя F-16 и предстои да получи още осем, вероятно през 2030 г.
 
Не е ясно обаче кога страната ни ще успее да усвои новите самолети и да ги включи в бойни дежурства.
 
 
 
 
 

Ключови думи

Ф-16 Димитър Стоянов
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6 коментара

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  1. F1б
    #6

    Аз пък на оперативен лизинг, бих му го подал !

  2. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #5
  3. Megadonkey
    #4
    Отговор на коментар #3

    Нема матриял. Те и узбеките не искат - предпопчитат да въртят геврека ;-)

  4. Nick F
    #3

    Забележително прост военен министър имаме. А пилоти що не обучите вмето да обикаляте да крънкате изтребители втора ръка.

  5. Един препатил
    #2

    Чакай сега - има 8 самолета, които не летят. Защо? Не е ясно. Понеже, обаче, защото... Ама трябва да се придобият други на лизинг? А като се придобиятп те кога ще литнат? С какви летци? Май след като вече са поръчани и платени 16 самолета някой е останал на сухо и сега търси начин нещо да захлеби. Моментът е сгоден - бившият шеф стана премиер. Свои хора сме, все ще се разберем.

  6. Megadonkey
    #1

    Ким to the rescue!

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