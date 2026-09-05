България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас през 2030 година, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Страната ни продължава да се опитва да купи и самолети втора ръка.
"F-16 ще закъснее. Втората партида ще дойде 2030 година. Не стоим със скръстени ръце. Заедно с щаба на отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети "втора ръка". Изготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, поне докато ни дойдат тези самолети, които ги няма. Които ние сме ги заявили с договор", посочи Стоянов, цитиран от БНР.
В момента България разполага с осем изтребителя F-16 и предстои да получи още осем, вероятно през 2030 г.
Не е ясно обаче кога страната ни ще успее да усвои новите самолети и да ги включи в бойни дежурства.
Чакай сега - има 8 самолета, които не летят. Защо? Не е ясно. Понеже, обаче, защото...
Ама трябва да се придобият други на лизинг? А като се придобиятп те кога ще литнат? С какви летци?
Май след като вече са поръчани и платени 16 самолета някой е останал на сухо и сега търси начин нещо да захлеби.
Моментът е сгоден - бившият шеф стана премиер. Свои хора сме, все ще се разберем.
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Аз пък на оперативен лизинг, бих му го подал !
Нема матриял. Те и узбеките не искат - предпопчитат да въртят геврека ;-)
Забележително прост военен министър имаме. А пилоти що не обучите вмето да обикаляте да крънкате изтребители втора ръка.
Чакай сега - има 8 самолета, които не летят. Защо? Не е ясно. Понеже, обаче, защото... Ама трябва да се придобият други на лизинг? А като се придобиятп те кога ще литнат? С какви летци? Май след като вече са поръчани и платени 16 самолета някой е останал на сухо и сега търси начин нещо да захлеби. Моментът е сгоден - бившият шеф стана премиер. Свои хора сме, все ще се разберем.
Ким to the rescue!