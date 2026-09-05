България търси варианти да придобие бойни самолети на оперативен лизинг, за да компенсира закъснението на вторите 8 изтребителя F-16, които трябва да пристигнат у нас през 2030 година, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Страната ни продължава да се опитва да купи и самолети втора ръка.

"F-16 ще закъснее. Втората партида ще дойде 2030 година. Не стоим със скръстени ръце. Заедно с щаба на отбраната правим всичко възможно за придобиване на самолети "втора ръка". Изготвяме писма за оперативен лизинг на самолети, които да ги ползваме в рамките, поне докато ни дойдат тези самолети, които ги няма. Които ние сме ги заявили с договор", посочи Стоянов, цитиран от БНР.