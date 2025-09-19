България тепърва ще купува със заеми въоръжение за борба с дронове

България ще разчита на европейските преференциални заеми, за да придобие въоръжение за противодействие на чужди дронове. Страната ни ще получи над 3.2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE , като идеята е с част от тези пари да се придобият антидрон системи.

В отговор на парламентарен въпрос военният министър Атанас Запрянов не посочва конкретно какво е направило МО досега, за да защити страната от чужди дронове, като казва, че има няколко проекта в ход:

За усилване на радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели, включително на височини, които се използват за влитане и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати.

За борба с дронове, както с кинетични, така и с некинетични средства за тяхното поразяване.

До края на ноември МО трябва да представи проектите пред ЕК.

Запрянов посочва, че и в момента ВВС са готови да защитат страната от навлизането на дронове.

"ВВС поддържат необходимата готовност със сили и средства (въздухоплавателни и земнобазирани) за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетнаотбрана на Алианса, в случай на масово влитане на дронове", пише Атанас Запрянов.

По-рано той гарантира, че българските изтребители МиГ-29 са готови да противодействат, ако влязат чужди дронове в нашето небе, както се случи в Полша.

"Безпилотните летателни апарати се превърнаха в основна оръжейна система и "game changer" във войната в Украйна. Благодарение на дроновете въоръжените сили на Украйна успешно се противопоставят на превъзхождащите ги по личен състав, техника и въоръжение сили на Русия", отбелязва още военният министър.

За целта правителството бе създаден Център за иновации в отбраната, като свързващо звено между министерствата на отбраната, икономиката и иновациите.

Засега обаче не е ясно има ли напредък в това отношение.