България тепърва ще купува със заеми въоръжение за борба с дронове

Никола Лалов 2 коментара
България ще разчита на европейските преференциални заеми, за да придобие въоръжение за противодействие на чужди дронове. Страната ни ще получи над 3.2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE, като идеята е с част от тези пари да се придобият антидрон системи.
 
В отговор на парламентарен въпрос военният министър Атанас Запрянов не посочва конкретно какво е направило МО досега, за да защити страната от чужди дронове, като казва, че има няколко проекта в ход: 
 
  • За усилване на радиолокационното разузнаване, наблюдение и откриване на цели, включително на височини, които се използват за влитане и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати. 
  • За борба с дронове, както с кинетични, така и с некинетични средства за тяхното поразяване.
До края на ноември МО трябва да представи проектите пред ЕК.
 
Запрянов посочва, че и в момента ВВС са готови да защитат страната от навлизането на дронове.
 
"ВВС поддържат необходимата готовност със сили и средства (въздухоплавателни и земнобазирани) за защита на въздушното пространство на страната, самостоятелно или в рамките на Интегрираната система за противовъздушна и противоракетнаотбрана на Алианса, в случай на масово влитане на дронове", пише Атанас Запрянов.
 

По-рано той гарантира, че българските изтребители МиГ-29 са готови да противодействат, ако влязат чужди дронове в нашето небе, както се случи в Полша. 
 
"Безпилотните летателни апарати се превърнаха в основна оръжейна система и "game changer" във войната в Украйна. Благодарение на дроновете въоръжените сили на Украйна успешно се противопоставят на превъзхождащите ги по личен състав, техника и въоръжение сили на Русия", отбелязва още военният министър.
 
Правителството обяви по-рано тази година, че ще се опита да създаде собствени военни дронове за армията вместо да закупува чужди готови продукти. 
 
За целта правителството бе създаден Център за иновации в отбраната, като свързващо звено между министерствата на отбраната, икономиката и иновациите.
 
Засега обаче не е ясно има ли напредък в това отношение. 
 
 

  1. F16
    #2

    Запрянов да каже какво става със самолетите ф 16. Къде са тия самолети бе?

  2. Велика България
    #1

    Мутрите окрадоха държавата, сега ще "приватизират" и заема. А Ганьо, ще изплаща до девето коляно.

